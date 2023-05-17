5個「渣男工作法」讓你放過自己 　有機會越走越順

▲工作太一板一眼容易陷入僵局，用渣男心態輕鬆面對也許能更有彈性。（圖／達志示意圖，以下同）

編輯／借借

若你是一個容易陷入在工作中、過於認真導致壓力大的人，反而更容易卡在職場的僵局裡，如果你身陷泥沼中，建議你轉換心態，告訴自己當個「工作渣男」，不要太一板一眼，營造出緩和的空間，在工作中才會更有機會順風順水。

該打混要打混

對工作想法總是死板板，像是工作中的8小時我就要專心上班，絕對不能分心處理其他事的觀念的人，要知道這種心態已經過時了，首先要一直持續專心8小時是相當困難的，就算一、兩天做的到，也不會是長久之計，工作需要的是一種穩定與長期產出的狀態。

若真的覺得思緒卡住、持續在困局裡想不出來，你需要的應該是30分鐘的「打混」，先跳脫出這個情境，可以去樓下買杯咖啡、找個安靜的地方打30分鐘的手機遊戲，或倒頂樓聽聽音樂放鬆心情打混一下，比起呆呆坐著逼腦子硬生出想法來更好。

想太多要幹嘛

就像渣男看準獵物就直接出發一樣，工作也是，一訂好目標就別想太多，就是要馬上衝過去拿到手就對了，一些莫名其妙的小事，像同事的質疑、之前沒人達到、別人看好戲的心態全部丟到一邊，想這麼多對你也沒幫助，總之做就對了！不做永遠沒機會！

不重要的人，我不在乎

雖說職場人際關係很重要，但也不可能所有的人都喜歡你，對於那些總對你有意見或是背後，就要跟渣男一樣看得開，反正中箭落馬總有時，最重要的是我還會活過來，下次再戰就好了，即便有負面情緒，不用傷心太久，我愛工作，但人生擺第一的當然還是自己最重要。

把老闆當成獵物「追就對了」

一但下定決心，無論什麼方法就是要把對方追到手，不妨把老闆當成獵物，為了讓他看到你，刷存在感就是必要的，既然我條件不差工作也很努力，讓老闆看到也是應該的吧。低調努力工作的人，很多時候老闆就是會默默看不見，覺得這是厚臉皮也好，讓對方喜歡你是最重要的。

耗費精神的事就斷乾淨

就像渣男不會過度深入一段感情一樣，因為過度投入只會越來越麻煩，所以耗費精神的事，就快點劃清界線，吃力不討好的任務，能推則推，不要在那個時候燃起什麼責任感，通常這種案子都是「有功無賞、弄破要賠」，連自已私人生活都會被影響，就趕快打開避雷天線。