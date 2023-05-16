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時隔3年Valentino重回米蘭男裝周！「取消男女裝共同發表」含義曝光

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記者鮑璿安／外電報導

Valentino即將在6月重返米蘭男裝時裝周，時隔3年後終於能看見專屬於男裝的大秀，象徵品牌對於男裝的重視，讓定位更為鮮明。確定於6 月 16 日在米蘭登場，致敬品牌創始人1985年的首個男裝秀，讓讀者拭目以待。

▲▼valentino 。（圖／翻攝自IG）

▲Valentino即將在6月重返米蘭男裝時裝周 。（圖／翻攝自IG）

創意總監Pierpaolo Piccioli擺脫了過去三年的男女混合秀模式，即將於米蘭時裝周帶來名為「Valentino The Narratives」的男裝時裝秀，過去品牌女裝和高級訂製系列通常選在巴黎發布，為了讓品牌回歸根源地，再度空降米蘭，背後寓意是為了呼應創始人Valentino Garavani 1985年在米蘭舉辦的首個男裝秀。

男女裝合併辦秀，常常會將更多的重點集中在女裝身上，而Valentino對外媒《WWD》表示，去年（2022年）品牌男裝銷售佔銷售額的14％，自然是不可忽視的商機，從今年品牌任命最新大使BTS 防彈少年團成員Suga，就可看出品牌積極提升男裝地位的決心，包含Gucci、Versace、Givenchy等品牌目前也都維持男女裝分開發表。

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關鍵字：

VALENTINO, 男裝, 米蘭, 時裝周

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