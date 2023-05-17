fb ig video ETtoday search mobile

痘痘肌必學！皮膚科醫師教「正確用酸法」　改善粉刺痘痘和粗大毛孔

>

▲▼皮膚科醫師教「正確用酸法」。（圖／翻攝IG,小紅書）

▲皮膚科醫師教新手也能上手的刷酸法，幫助對抗痘痘粉刺。（圖／翻攝IG @thanks_kim、@laneige_kr）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝小紅書＠皮膚科劉姨、IG@ahc.official

隨著天氣開始變熱，肌膚出油開始增加，你的痘痘、粉刺是不是又蠢蠢欲動了？皮膚科醫師劉秀麗就在小紅書上提醒，有痘痘、閉口、黑頭粉刺困擾的人，一定要學會用酸類保養品，尤其是生理期前兩周更要用！她就分享一套「正確用酸法」，教你用「酸」拯救油皮、痘痘肌，刷酸新手也能輕鬆操作。

▲▼皮膚科醫師教「正確用酸法」。（圖／翻攝IG,小紅書）

劉醫師表示，平時可準備好適合自己的水楊酸面膜和修護保濕產品。操作方法也不難，做好以下3步驟就完成。

Step 1：洗臉後塗上水楊酸面膜

洗完臉後盡量擦乾臉部和手，先將水楊酸面膜擠出一個指節長度的量，塗抹在T字部位、額頭等出油較多的區域，劉醫師提醒，塗完後一定要噴點保濕噴霧。

▲▼皮膚科醫師教「正確用酸法」。（圖／翻攝IG,小紅書）

Step 2：輕輕按摩再洗掉

以指腹輕輕打圈按摩3～5分鐘，讓水楊酸深入溶解掉油脂和老廢角質，當感覺到刺痛就可以用清水沖洗掉。

Step 3：做好舒緩保濕

最後塗抹3～5滴有舒緩效果的精華，像是B5精華，幫助舒緩保濕肌膚。

隔天繼續使用以上這套流程，但水楊酸面膜要用比一個指節更多的量來塗抹，並且延長停留的時間，每天進行這套使用法並延長水楊酸面膜的停留時間，直到可以過夜使用，第二天早上再清洗掉，且要記得做好防曬。

▲▼皮膚科醫師教「正確用酸法」。（圖／翻攝IG,小紅書）

最後劉醫師也表示，皮膚長年有痘痘、閉口粉刺、黑頭的問題的話，需要長期使用水楊酸等酸類成分。除了水楊酸面膜，如果手邊有水楊酸精華、水楊酸棉片，也可以用來改善油性肌膚的皮膚問題，水楊酸精華建議選擇小範圍塗抹，水楊酸棉片則輕輕擦拭的方式即可，但重要的是，後續都要做好舒緩、輕保濕的工作。

建議像是生理期來的前一周，雄激素分泌會引起皮脂分泌過多，就可以在容易長痘痘的區域，提前塗抹水楊酸精華，或是用水楊酸棉片擦拭一下，提前幫助疏通毛孔，減少痘痘的形成。

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

保養, 護膚, 刷酸, 酸類保養品, 使用法, 秘訣, 皮膚科醫師, 醫生, 粉刺, 痘痘, 閉口

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林書豪當設計師聯名PALLADIUM「隊友早搶空」

林書豪當設計師聯名PALLADIUM「隊友早搶空」

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

無印良品700坪大店10項獨家搶先看

無印良品700坪大店10項獨家搶先看

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

ET Fashion

推薦閱讀

超準！「挑一杯最想喝的飲料」，秒測你在別人眼中的模樣

超準！「挑一杯最想喝的飲料」，秒測你在別人眼中的模樣

超容易愛錯人的三大星座！TOP 1有好感就100%投入、不適合也會自我催眠

超容易愛錯人的三大星座！TOP 1有好感就100%投入、不適合也會自我催眠

婚後過得很累三大星座男！TOP 1是工作狂又負責任　生活無虞成婚姻最大浪漫

婚後過得很累三大星座男！TOP 1是工作狂又負責任　生活無虞成婚姻最大浪漫

安格斯12星座一周運勢5／15-5／21　巨蟹別太囂張、水瓶財運逆轉勝 營養師傳授「抗三高」飲食對策，吃對東西很重要 痘痘肌必學！皮膚科醫師教「正確用酸法」　改善粉刺痘痘和粗大毛孔 超準！挑一面鏡子，秒測「哪一部分」讓你最沒有自信 冷氣DIY清潔一小時完成　注意3要點以免做白工 LV掛鎖手鍊新添小銀珠　吸睛設計助弱勢兒童 大部分的人都沒顧！牛爾點名「4個部位」最容易忽略保養

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面