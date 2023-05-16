大部分的人都沒顧！牛爾點名「4個部位」最容易忽略保養

▲牛爾提醒細節保養也很重要。（圖／翻攝自小紅書/牛爾，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

保養不只是顧好臉部肌膚而已，美容教父牛爾就點出大家常忽略保養的4個部位，分別是耳朵、頸部、腳跟&手肘與背部，如何正確保養一次聽仔細。

#耳朵

耳朵有很多皮脂腺的分布，容易被皮屑芽孢菌感染，這時可以選一款對抗頭皮屑的洗髮精，洗頭髮的時候，可以順道帶到耳朵部分，幫助殺菌。

而夏季也有不少人的耳朵會長疹子，這可能是因為皮脂腺分泌旺盛所致，牛爾也建議可以使用有控油效果的化妝水，以化妝棉沾取，擦拭耳朵肌膚，幫助去除耳朵上多餘的角質和油脂，對於改善疹子很有幫助。

#頸部

現代人3C不離身，大家都習慣頭低低滑手機，這個低頭的姿勢很容易使頸部產生動態摺痕，這時候更要使用保濕滋潤度高的保養產品加強塗抹，幫助滋潤且緊緻已經漸漸走樣的頸部線條。

腳跟&手肘

腳跟和手肘因為經常性的摩擦，本來就容易摸起來粗粗乾乾的，角質通常也較厚，建議在洗澡的時候，可以藉由取角質手套或是去角質霜，物理性去除多餘角質；當然也可以選擇酸類的乳液，去除角質同時也能夠加強保濕。

背部

牛爾分享，背部肩頰骨的倒三角形部位很容易忽略，背部同樣存在皮脂腺分泌旺盛的問題，所以若是清潔不當，背部就很容易生成粉刺和痘痘，這時候更要加強清潔背部肌膚，若背部已有痘痘泛紅等問題，建議可以使用水楊酸產品改善。另外也提醒，像是被單要定期更換，內衣也要勤加換洗才是根本之道。