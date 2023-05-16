LV掛鎖手鍊新添小銀珠　吸睛設計助弱勢兒童

▲LV品牌大使克蘿伊摩蕾茲疊戴最新Silver Lockit手鍊。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

LV（Louis Vuitton，路易威登）自2016年起與聯合國兒童基金會（UNICEF）建立夥伴關係，致力於幫助世界各地的弱勢兒童，提供拯救生命的人道主義協助。近日雙方再攜手，推出新款Silver Lockit 系列手鍊，以半串珠搭配聚酯纖維繩的個性設計亮相，每售出一條LV即捐出約4,600元（150美元）給聯合國兒童基金會。

▲LV Silver Lockit黑色鈦金屬珠子及黑色聚酯纖維繩手鍊，22,700元。





▲LV Silver Lockit銀色珠子及紅色聚酯纖維繩手鍊，22,700元。

▲LV Silver Lockit銀色珠子及藍色聚酯纖維繩手鍊，22,700元。



自LV與聯合國兒童基金會2016年合作以來，透過銷售Silver Lockit手鍊和吊墜系列已籌得超過約6億1592萬元（2000萬美元）的善款，新一代的Silver Lockit系列慈善手鍊，維持經典的小掛鎖設計，最大特色是鎖頭位於6顆小銀珠之間，搭配紅色、黑色和藍色等3色手繩，另有第4種黑色鈦質手繩可供選擇，品牌大使克蘿伊摩蕾茲（Chloe Grace Moretz）於宣傳照中疊戴新手鍊，展現休閒又時尚的風格。

▲寶格麗Save The Children 系列銀質縞瑪瑙與紅寶石項鍊（左）24,000元，Save The Children系列銀質黑陶瓷戒指17,500元。（圖／寶格麗提供，以下同）





▲寶格麗持續援助位於約旦的Za'atari 難民營，為敘利亞難民孩童提供教育機會。

寶格麗（BVLGARI）則長期與Save the Children救助兒童會合作，透過銷售Save The Children系列銀質縞瑪瑙與紅寶石項鍊、手鍊與黑陶瓷戒指募款，至今已募得超過30億元，持續扶持著全球各地超過 200 萬的弱勢兒童。近年來尤其關注因敘利亞戰爭，而遠離家園居住在約旦的 Za'atari 難民營的小朋友，已在此處設置4間幼兒園，透過教育與心理支持給予他們照護。