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營養師傳授「抗三高」飲食對策，吃對東西很重要

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▲▼營養師傳授「抗三高」飲食對策。（圖／Unsplash）

▲營養師建議一天可挑選一餐吃素，攝取優良豆製品。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活忙碌緊湊，三餐總是外食，三高的問題越來越年輕化，營養師宋明樺分享，台灣18歲以上的成年人，高血壓比例超過25%，高血脂比例也有20%左右，其實只要從飲食下手，就可以輕鬆地和三高說掰掰。

營養師宋明樺指出，三高是跟吃最有關聯性的身體問題，只要飲食稍微注意，都能夠有效控制，甚至是遠離三高，她也建議餐盤可以增加以下食物，對身體會更好。

#植物性蛋白質

一天三餐，選擇一餐吃素，但是記得要挑選好的豆製品。

#Omega-3油脂

建議可以挑選鯖魚、鮭魚、秋刀魚，營養師分享，現在大賣場都有賣去骨鯖魚，乾煎一下超方便又好吃。

▲▼營養師傳授「抗三高」飲食對策。（圖／Unsplash）

#不飽和脂肪酸

不只膽固醇會影響血脂肪，食物中所含的油脂飽和度也會，油脂以不飽和脂肪酸為主要來源，原味堅果就是很好的選擇，其中更富含維生素E。

#鉀

體內的鈉需要鉀的平衡，藉此來調節血壓，高鈣對於血壓也有正面影響。

▲▼營養師傳授「抗三高」飲食對策。（圖／Unsplash）

#高纖

水溶性膳食纖維可以延緩食物中糖分與油脂的吸收，也具有增加飽足感控制食欲的效果，尤其可以多吃軟、脆、滑的蔬菜，像是黑木耳和秋葵都是好選擇。

#好飲品

含糖手搖飲對於身體絕對是一大傷害，營養師建議，也可以選擇無糖豆漿、低脂牛奶、無糖綠茶、黑咖啡等。

▲▼營養師傳授「抗三高」飲食對策。（圖／翻攝自FB/營養師宋明樺）

▲（圖／翻攝自FB/宋明樺營養師）

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關鍵字：

三高, 高血壓, 高血脂, 高血糖, 營養師, 飲食

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