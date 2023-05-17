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范冰冰「猛虎下山」禮服稱霸坎城紅毯　氣勢大勝前輩鞏俐

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▲▼ 2023坎城影展Day 1 。（圖／路透社）

▲范冰冰身穿「猛虎下山」圖案的禮服現身坎城影展紅毯，展現女王氣勢。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

第76屆坎城影展昨（16日）揭幕，由好萊塢男星「強哥」強尼戴普（Johnny Depp）主演的電影《杜巴利伯爵夫人》（Jeanne du Barry）作為開幕片，吸引大陸女星范冰冰、鞏俐捧場，范冰冰一如過往紅毯女王的霸氣，身穿「猛虎下山」圖案的禮服，頭還插著竹葉髮簪，氣勢大勝一身黑的前輩鞏俐。

▲▼ 2023坎城影展Day 1 。（圖／路透社）

▲范冰冰配合竹林圖案禮服，頭髮用上竹葉髮簪。（圖／路透社）

▲▼ 2023坎城影展Day 1 。（圖／路透社）

▲鞏俐一身黑亮相，靠珠寶打光。（圖／路透社）

范冰冰現身國際影展，向來喜歡穿東方元素的禮服，此次登上坎城影展紅毯，再度與好友設計師卜柯文Christopher BU合作，打造胸前為亮片點綴竹林、蓬裙裙襬有威風凜凜猛虎從竹林邁出圖案的禮服，為配合禮服主題與色調，她戴上浮誇的綠寶石耳環與戒指，髮際也使用竹葉髮簪，讓網友直接封她為「坎城女王」。

▲▼ 2023坎城影展Day 1 。（圖／路透社）

▲艾兒芬妮穿Alexander McQueen立體蘭花禮服搭配卡地亞珠寶吸睛。（圖／路透社）

同場亮相的美國女星艾兒芬妮（Elle Fanning）造型也備受好評，她身穿Alexander McQueen為她量身打造的立體蘭花禮服搭配代言卡地亞（Cartier）珠寶，她透露親自到Alexander McQueen工作室參觀如何製作此件禮服，見到手工鑲飾珠繡等精湛工藝，讓她至今仍「下巴掉到地上」，深感榮幸能將藝術品穿在身上。

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關鍵字：

范冰冰, 鞏俐, 艾兒芬妮, 坎城影展

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