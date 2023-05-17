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金喜愛變身《造后者》女強人　伯爵百萬鑽錶、Fred經典耳環助威

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▲▼造后者 。（圖／翻攝IG）

▲金喜愛在《造后者》中戴伯爵Rose系列18K白金鑽石耳環，327,000元。（圖／翻攝netflix IG）

記者陳雅韻／綜合報導

Netflix熱播韓劇《造后者》，講述由女星金喜愛演出財閥銀星集團戰略企劃室室長「黃導譆」，投入抗議銀星集團的人權律師吳景淑陣營，金喜愛演出女強人，服裝造型以風格簡潔的高質感精品為主，連珠寶也以洗鍊設計為首選，伯爵（PIAGET）、FRED經典耳環為她增添亮點。

▲▼造后者 。（圖／翻攝IG）

▲《造后者》中金喜愛穿搭以俐落風格為主，搭配Fred經典Force 10耳環與項鍊。（圖／翻攝netflixkr IG）

56歲的金喜愛飾演足智多謀、專為財閥收拾爛攤子的女強人，服裝多俐落剪裁的單色款式，因此需要首飾增添氣勢，她在《造后者》中連換伯爵鏤空玫瑰線條的Rose鑽石耳環、FRED經典Force 10鑲鑽耳環，都不是華麗的垂墜款式，而是恰到好處襯托她的專業形象。

▲▼造后者 。（圖／翻攝IG）

▲金喜愛演出幹練女強人，少不了伯爵鑽錶助陣。（圖／翻攝Netflix）

▲▼ Piaget 。（圖／公關照）

▲金喜愛佩戴的Limelight Gala系列18K白金鑽石珠寶腕錶，1,230,000元。（圖／伯爵提供）

在職場菁英的強勢性格下，金喜愛演出的「黃導譆」其實暗藏柔軟的心，剛柔並濟的特色恰好與她所戴的伯爵Limelight Gala腕錶相呼應，整體配色黑白分明，但鑲鑽不對稱錶殼以優美線條，為錶款增添不少女人味，無論職場或宴會場合都是完美選擇。

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關鍵字：

造后者, 金喜愛, PIAGET, 伯爵, Fred

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