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2023夏季泳裝新品！台牌HÁI蝶翼連身款超藏肉、WET不對稱單肩高質感

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記者鮑璿安／綜合報導

還在尋找春夏時節命定的泳裝單品，無論是象徵熱帶島嶼的印花、如落日餘暉般的琥珀橘色，穿上就成為海邊亮麗的風景，《ET FASHION》為讀者介紹3個時下話題性泳裝品牌，來自台灣的HÁI Swimwear如第二層肌膚般帶來輕盈穿著感受，加州泳感時裝WET則擁有浪漫不對稱單肩款式，2023夏季新品一次看！

▲▼泳裝 。（圖／品牌提供）

▲Naomi X HÁI 蝶翼連身泳裝 ，琥珀橘 。（圖／品牌提供）

▲▼泳裝 。（圖／品牌提供）

▲粼粼 Ｗ鋼圈比基尼上衣 ；經典款低腰泳褲深海藍。（圖／品牌提供）

▲▼泳裝 。（圖／品牌提供）

▲復古打褶比基尼；超高腰打褶泳褲榴石紅 。（圖／品牌提供）

台灣泳裝品牌HÁI主打對於大自然的親密感受，創辦人Bebe和Daphne特別了解亞洲女生的身材，2023夏季系列採用高腰超彈性支撐的兩截式比基尼，使用少有的W鋼圈，讓胸型完美，在穿著時自然就多了安全和舒適感。蝶翼連身泳衣以及復古打褶比基尼與超高腰細褶泳褲，融入絕美晚霞金、琥珀橘限定色，與陽光相互映襯，品牌至5月31日前設立誠品生活南西快閃店，讓民眾能親自試穿體驗。

▲▼泳裝 。（圖／品牌提供）

▲WET 2023夏季Del Rey Brielle泳裝 。（圖／品牌提供）

▲▼泳裝 。（圖／品牌提供）

▲Monarch系列，以洋紅色調結合經典千鳥緹花格紋 。（圖／品牌提供）

偏好繽紛大膽的海島光景，加州泳感時裝WET以島嶼花卉、威尼斯湛藍的天空與海景為靈感，Del Rey Brielle泳裝上身以龜背竹葉印花的單肩設計，搭配大地色的細條紋下身，不對稱組合相當新穎。連身剪裁中保有胸下挖空設計的Monarch系列，以洋紅色調結合經典千鳥緹花格紋，身處大自然間帶來亮眼的視覺效果。

▲▼泳裝 。（圖／品牌提供）

▲Wave Shine包覆絨條紋背心泳裝 。（圖／品牌提供）

各個膚色女孩皆可駕馭Wave Shine裸色泳裝，高腰連身泳衣採用左右側腰綁帶，可隱藏腰間肉，從視覺上更輕盈，另也有包覆絨條紋背心泳裝，同樣是高腰、高包覆性，收腹提臀成為具有安全感的選擇。

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關鍵字：

泳裝, 泳衣, 比基尼, HÁI

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