IKEA周年慶不限消費抽萬元禮　紐約家具床墊滿萬送千

記者蔡惠如／綜合報導

為迎接換季需求，家居通路包括IKEA、紐約家具設計中心不約而同舉辦周年慶促銷，主打滿額9折、抽獎活動與贈品。盛夏炎炎找個地方逛街吹冷氣升級家居，順便享點折扣也不錯。

IKEA大台北地區首度舉辦聯合周年慶，5／31前針對四間分店，包括新店店、新莊店、內湖店、台北城市店-小巨蛋店推出4重好禮活動，民眾至IKEA消費不限金額，就可抽1萬元的家具好物任你搬回家10位名額，將於6／9在IKEA大台北facebook粉絲團公布，買一支霜淇淋也能拚萬元獎項喔。

▲IKEA於6／11前，METOD系統廚具（圖左）享基本安裝費85折（需內含三機及水槽）。（圖／IKEA提供）

此外，再祭出出購買BESTÅ系統收納或電視櫃，滿15,000元就送1,500元抵用券（使用期間至6／18止）；宜家卡卡友購買家具家飾，單筆消費滿800元，就送每人限定「I ❤︎ TP 週年慶限定-好想袋你走」飲料提袋，另在店內找到3D地畫並拍下照片分享至個人社群平台，憑發票就送「愛你解悶貼紙」。

▲IKEA消費滿額送杯袋，打卡還可送貼紙。（圖／IKEA提供）

紐約家具設計中心周年慶活動也開跑，即起至8／16推出「消費滿額贈、再抽家具」優惠，在館內單筆消費金額達指定門檻，可兌換VIP會員滿額禮贈品，包括耐熱玻璃烤盤砧板組、萬用刀具4件組、不沾雙耳湯鍋等。消費每滿10萬元可獲得1張抽獎卷，可抽戶外景觀家具Mr.Dream西洋棋主教、西洋棋城堡，以及義大利知名時尚設計Qeeboo家飾LED小白兔燈飾。

另周年慶針對床墊與部分品牌還有滿萬送千折扣，品牌包括法國TRECA Paris、席夢思Simmons、Dorelan朵蘿倫、奧群家具、悠雅家飾、Zhen臻-訂製家具、PACIFIC GREEN莉凱家俱、英麗家具、ESTRO MILANO、日本KARIMOKU、KERMES等，購買Simmons席夢思BetterSleep 斐麗系列、悠越系列和Beautyrest名望系列，再加贈海藻蠶絲被。

▲席夢思Fairy斐麗床墊。（圖／紐約家具提供）

而沙發單品也有最高5折的特價優惠，德式沙發W.SCHILLIG祭出300cm以上L型皮沙發8折；STAR事達國際進口電動沙發，與全牛厚皮沙發價格打6折；LORENZO羅蘭索電動沙發、三人坐沙發、L型沙發更有5折左右回饋。