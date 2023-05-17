第一眼看到馬克杯還是包包？　超準心測揭曉「別人眼中你的魅力」

編輯 ／Ann

你是否了解自己的真實個性呢？在與人相處的過程中，別人是怎麼看待你，或許有一些你也不清楚的隱藏魅力，正是這些優點才吸引到朋友，日本最近發布心測「別人眼中你的魅力」，一起來分析看看！

Q：憑直覺回答以下圖片像哪一個物品？

▲日本心測 。（圖／翻攝自Tirll）

A馬克杯

B包

C拼圖

D開關按鈕

分割線下有解答

分割線下有解答

分割線下有解答

A選項：隱藏魅力是善良

你天性善良而且樂於幫助他人，並以此為最大的喜悅與動力，這會讓大家都喜歡跟你傾訴一些煩惱，相反也會帶來一些缺點，因為你不擅長拒絕，因而需要承擔更多壓力。

B選項：隱藏魅力是值得依賴

面對困難時你總是能夠保持冷靜，內心強大是一種隱藏魅力，通常這類型的人非常有責任心，能夠高效地完成工作，你常常也處於一種領導性位置，工作能力強又可靠，很能讓人放心把事情交給你。

C選項：隱藏魅力是聰明機智

你擁有很強的適應能力，即使遇到突發事件，你總是能夠迅速做出聰明的決策，這會讓周圍的人對你刮目相看，默默喜歡跟你相處，給人留下了聰明、反應迅速的印象。

D選項：隱藏魅力是親和力十足

你有很好的口才，說話的方式讓人感受到你親和力十足，甚至可以輕易地與陌生人打成一片，不過要小心也可能讓人覺得你太愛玩，不確定你的真實模樣。