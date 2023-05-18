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俗氣跟品味只有一線之隔　巴黎女人不會碰的5種裝扮

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▲女性,女人,巴黎。（圖／unsplash）

▲巴黎女人的平均品味總被許多人稱許。（圖／unsplash）

編輯／借借

巴黎女人是這世界上知名度最高的女性之一，這樣的統稱也讓他們的品味招牌越來越大，IG上有數百個數萬個巴黎女人的側拍主題，優雅與品味的形容詞總在他們身邊，當然不是說所有巴黎女性都是走這路線，但這種社會的集體認同現象，總會讓我們更想向他們靠近，有時低俗跟時尚品味可能只有一線之隔，看巴黎女性怎麼劃分它們。

▲心靈,好友,女性,聚會,生活,心靈雞湯,朋友。（圖／unplash）

低俗性感
爆乳、迷你裙、大濃妝、網襪等類似元素，都含有低俗性感的基因，不是說不能穿，而是在穿的時候需要特別注意，要怎麼搭配才能化解品味的尷尬，因為它們總擺明的說，「我就是想露，而且就是要你聯想到直接露骨的性感」，但大部分的巴黎女生都會選擇別的方式展現性感的特質。

太過招搖的東西
低調但精緻是巴黎風格很重要的元素，近年流行的老錢風也是走這路數，好貨是給懂的人看的，不是給那些只懂用LOGO來彰顯自己的胭脂俗粉來理解的，天然材質的襯衫、絲巾或配件，不一定要是精品，職人小店打造或是二手貨都沒關係，更能凸顯品味是自己的。

▲女性,減肥,易瘦,健康,自拍。（圖／unsplash）

可愛與閃亮沒好處
也許你總在時尚派對、華麗大秀裡看到高端品牌的聯名或閃亮設計，但其實這在平常的街頭，很少巴黎女人會選擇帶它們上街，她們更喜歡看起來平實優雅、容易搭配的款式，並多半刻意避免太可愛的卡通圖案（彰顯自己可愛？），而bling bling的單品則容易喧賓奪主，破壞整體平衡。

太貼身的衣物
巴黎女性不是每個都骨瘦如柴，相反的她們尊重自己的曲線，只要不是誇張吃肥的大胖子，有點小腹也沒關係，太貼身、曲線畢露的衣著不是她們的選項，真正的會穿、就是穿搭到讓大家覺得身材穠纖合度，比例順眼，「是妳穿衣服，不是衣服穿妳。」

▲女性,風格,時尚。（圖／unsplash）

不稱職的細節
魔鬼藏在細節裡，要觀察對方是怎麼樣的人，從衣著就能先略知一二，細節是真正與眾不同的東西，過長或圖樣太誇張的指甲、凌亂被染壞的頭髮、刻意露出的丁字褲都是扣分元素，要耍性感就該「不經意」，而不是直接給你看，指甲跟頭髮也要適合整體搭配，與其要高調的指甲，不如配戴別針之類的單品。

▲女性,女生,獨立,單身。（圖／unsplash）

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關鍵字：

巴黎女人, 品味, 穿搭, 俗氣

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