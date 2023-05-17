Angelababy人間FENDI露背戰袍絕美　許光漢「外套不穿好」帥炸

記者鮑璿安／台北報導

FENDI 於北京舉辦「hand in hand」匠心藝術展，女星Angelababy（楊穎）現身開幕紅毯，她一身品牌2023秋冬系列玫紅色長裙，貼膚剪裁與裙襬搶眼的撞色營造出超強氣勢，當晚身為品牌大使的台灣男星許光漢也受邀參與，現場星光熠熠。

▲Angelababy以FENDI2023秋冬系列玫紅色長裙現身。（圖／翻攝自微博FENDI）

「hand in hand」匠心藝術展將品牌經典Baguette與Peekaboo手袋的歷史娓娓道來，這次請到Angelababy現身活動，她以2023秋冬系列的粉色系長禮服成為暗夜中的焦點，削肩與腰間抓皺細節勾勒纖細身材曲線，交叉綁帶遊走背部，多層次裙身很難被忽視，幹練不失嫵媚，透過紅色撞色兩層裙襬帶出亮眼氛圍。Angelababy帶逛多個展區，腳踩及膝長靴，手拎Peekaboo包款豐富造型，少了過往擅長的公主風，進而呈現出俐落姿態。

▲許光漢以羊毛夾克搭配上黑色長褲。（圖／翻攝自微博FENDI）

此外，許光漢以品牌大使身分出席，他同樣以2023秋冬系列服飾上身，率性又休閒的羊毛夾克搭配上黑色長褲，隨後更以「衣服不穿好」的方式拍攝時尚照，充分吸引粉絲目光。