fb ig video ETtoday search mobile

金門隱藏版高品質餐廳不能錯過　來離島也要好好犒賞自己

>

文／MENU美食誌

四面環海的金門，因為地域特性和歷史背景造就不同於台灣本島的飲食特色，金門所有高品質餐廳，通通都在這一篇。

樸食 À TABLE
金門縣金城鎮

七成來自世界各地頂級食材，三成則是金門在地食材。推薦特色料理孔雀料理全餐，製作含7~8道的孔雀料理，完食後還會獲頒一張感謝狀，十分特別！

▲樸食 À TABLE。（圖／美食客cheeer提供）

拾參小館
金門縣金寧鄉

位於金寧鄉的拾參小館，店內為歐式風格的溫馨餐酒館。推薦桑椹紅酒燉牛舌及花生金牛漢堡，兩道皆採用金門當地養殖的牛肉製作而成。

▲拾參小館。（圖／美食客GraceW提供）

KM 金門
金門縣金湖鎮

藏身在大樓住宅區內的漢堡餐廳酒吧，門口的小庭院打造成法國香榭大道風情。使用金門酒槽牛肉製作牛肉漢堡為主打，推薦KM特色漢堡及冰淇淋漢堡。

▲KM 金門。（圖／美食客Murrl Wang提供）

GOWOW FOOD LAB 狗窩義式披薩
金門縣金城鎮

老宅改建的義式餐廳，披薩常態口味共有7種，另外也會不定期推出特殊口味，目前只有營業晚上時段，人潮眾多，記得要先訂位。

▲GOWOW FOOD LAB 狗窩義式披薩。（圖／美食客橘橘吃飯飯提供）

金門牛家莊
金門縣金城鎮

來金門必吃的牛家莊，提供各式牛料理，有半牛套餐跟全牛套餐。必點涮牛肉鍋、紅燒牛肉麵、薯香牛腩、豬肉丸子湯及豬肉水餃。

▲金門牛家莊。（圖／美食客阿土伯提供）

喬安牧場伯玉旗艦店
金門縣金寧鄉

裝潢充滿原木，帶有滿滿的原野氣息，新鮮現沖的金門溫體酒糟牛肉麵，是將酒糟牛切成薄片後，搭配滾燙的高湯直接淋上，絕對不能錯過！

▲喬安牧場伯玉旗艦店。（圖／美食客Nini Wang提供）

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

美食誌, 金門, 美食

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林書豪當設計師聯名PALLADIUM「隊友早搶空」

林書豪當設計師聯名PALLADIUM「隊友早搶空」

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

無印良品700坪大店10項獨家搶先看

無印良品700坪大店10項獨家搶先看

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

ET Fashion

推薦閱讀

獨／101全台最高86樓吃到飽餐廳「饗」終於來了！　6月底試營運

獨／101全台最高86樓吃到飽餐廳「饗」終於來了！　6月底試營運

對朋友最好的3大星座！Top 1超講義氣，兩肋插刀也無條件支持你

對朋友最好的3大星座！Top 1超講義氣，兩肋插刀也無條件支持你

真的準！挑一隻最順眼的小熊，秒測你的「內在小孩」想說什麼？

真的準！挑一隻最順眼的小熊，秒測你的「內在小孩」想說什麼？

范少勳皮膚好到「老婆以為他去做臉」！「睡前儀式」寵女無極限 第一眼看到馬克杯還是包包？　超準心測揭曉「別人眼中你的魅力」 超準！「挑一杯最想喝的飲料」，秒測你在別人眼中的模樣 湯唯坎城戰袍冰雪漸變禮服超仙！　第二套「酒紅深V裙」更性感 范冰冰「南半球」胸形全都露　穿性感透視裝當派對女王 超準！「5杯水心理測驗」，挑一杯秒測你的「真實性格」 韓韶禧示範「西裝短褲」3種穿搭法　酷夏Polo衫、燕麥色西外都是必備

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面