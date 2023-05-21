金門隱藏版高品質餐廳不能錯過　來離島也要好好犒賞自己

文／MENU美食誌

四面環海的金門，因為地域特性和歷史背景造就不同於台灣本島的飲食特色，金門所有高品質餐廳，通通都在這一篇。



樸食 À TABLE

金門縣金城鎮

七成來自世界各地頂級食材，三成則是金門在地食材。推薦特色料理孔雀料理全餐，製作含7~8道的孔雀料理，完食後還會獲頒一張感謝狀，十分特別！

▲樸食 À TABLE。（圖／美食客cheeer提供）

拾參小館

金門縣金寧鄉

位於金寧鄉的拾參小館，店內為歐式風格的溫馨餐酒館。推薦桑椹紅酒燉牛舌及花生金牛漢堡，兩道皆採用金門當地養殖的牛肉製作而成。

▲拾參小館。（圖／美食客GraceW提供）

KM 金門

金門縣金湖鎮

藏身在大樓住宅區內的漢堡餐廳酒吧，門口的小庭院打造成法國香榭大道風情。使用金門酒槽牛肉製作牛肉漢堡為主打，推薦KM特色漢堡及冰淇淋漢堡。

▲KM 金門。（圖／美食客Murrl Wang提供）

GOWOW FOOD LAB 狗窩義式披薩

金門縣金城鎮

老宅改建的義式餐廳，披薩常態口味共有7種，另外也會不定期推出特殊口味，目前只有營業晚上時段，人潮眾多，記得要先訂位。

▲GOWOW FOOD LAB 狗窩義式披薩。（圖／美食客橘橘吃飯飯提供）

金門牛家莊

金門縣金城鎮

來金門必吃的牛家莊，提供各式牛料理，有半牛套餐跟全牛套餐。必點涮牛肉鍋、紅燒牛肉麵、薯香牛腩、豬肉丸子湯及豬肉水餃。

▲金門牛家莊。（圖／美食客阿土伯提供）

喬安牧場伯玉旗艦店

金門縣金寧鄉

裝潢充滿原木，帶有滿滿的原野氣息，新鮮現沖的金門溫體酒糟牛肉麵，是將酒糟牛切成薄片後，搭配滾燙的高湯直接淋上，絕對不能錯過！

▲喬安牧場伯玉旗艦店。（圖／美食客Nini Wang提供）



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