吳慷仁狂讚邵雨薇每個角度都美　套牢女友等對的時間

▲吳慷仁擔任鑽石品牌Aluxe代言人，開心未來買鑽戒有強大的諮詢團隊。（圖／Aluxe提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

男星吳慷仁今以代言人身分，出席台灣鑽石品牌Aluxe（亞立詩）新品活動，從未買過鑽石的他，招認一旦要買鑽戒送另一半，就是想定下來了，雖然「結婚」二字不時縈繞心頭，但還不知道對的時間在哪。目前他與女友邵雨薇感情穩定，他甜滋滋表示日前女友為雜誌拍攝了一組婚紗照很美，補充說：「她拍照很難不漂亮，而且越來越漂亮，我還問她拍照時在想什麼？怎這麼好看。」

▲Aluxe 戀人系列RS_013求婚鑽戒，主鑽兩側點綴藍鑽。

▲Aluxe戀人系列RS_011求婚鑽戒，V形內縮設計有放大主鑽效果，戒環鑲有3顆藍鑽。



沉浸在甜蜜戀情中，吳慷仁談及邵雨薇眼角盡是笑意，現場還替女方相中了鑽石手鍊，直呼很適合她的年紀；而未來挑婚戒，他也打算交給Aluxe的專業團隊，最新吸睛設計為戀人系列4款求婚鑽戒與結婚對戒，求婚戒特色是運用小巧藍鑽烘托主鑽，而對戒則在戒環線條做變化並點綴藍鑽，提供準新人豐富的選擇。

▲Aluxe戀人系列RBG0014結婚對戒中的男戒（上），女戒鑲嵌白鑽與藍鑽。

日本婚鑽戒品牌銀座白石則邀演員若葉竜也、木竜麻生拍攝廣告「妳的睡臉」篇，透過鑽戒傳達真摯情感，除了經典的單鑽款式，品牌在戒環設計也極具巧思，名為Timeless Love訂婚鑽戒由戒托延伸出滑順不間斷的線條，兩條線條勾勒出柔和的曲線相織合而為一拱著主鑽，閃耀迷人光芒。

▲演員木竜麻生在銀座白石最新廣告中，開心被求婚。（圖／銀座白石提供，以下同）





▲銀座白石Timeless Love鉑金套戒，訂婚鑽戒38,000元起，結婚對戒女戒39,000元，男戒34,500元。

