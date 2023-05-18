近年3位令人印象深刻的「韓劇母親」　看見媽媽們逆境之下的堅強身影

文／女子學

在這漸漸變得炎熱的五月，不只要做好酷暑來臨前的準備，更是一個專屬於全世界母親的月份。隨著Netflix的推波助瀾，賺人熱淚的韓劇也已從韓國播向全球，而韓國人口中喊著的「歐媽」（엄마），也成為了韓劇中絕對少不了的一聲吶喊。

有趣的是，行事風格直率強悍的韓國人，就連戲劇作品中對於媽媽的刻畫，也會不自覺地流瀉出潑辣與野心的目光。現在趕緊一同隨著這篇文章，來認識這3位在近年話題韓劇中，讓人留有深刻印象的強悍母親吧！

《浪漫速成班》：南行善（全道嬿 飾）

韓國tvN周末連續劇《浪漫速成班》，由「大滿貫影后」全道嬿、《機智醫生生活》鄭敬淏、《我們的藍調時光》盧允瑞領銜主演。在劇中，全道嬿化身「女兒傻瓜」南行善，為了女兒的精采人生，不惜豁出一切只為搶得補習班的優先席次，卻不料她的瘋狂途徑，使其捲入了一段意想不到的戀情，也意外使自己捲入危險的鬥爭風暴。

▲全道嬿在《浪漫速成班》化身女兒傻瓜。（圖／《浪漫速成班》劇照）



《浪漫速成班》雖說是以南行善與補教名師的戀情為主軸，但她為了身為考生的女兒、患有自閉症的弟弟挺身而出，僅憑一己之力撐起一家三口的描寫，竟是大部分劇迷更感興趣的部分。「面臨孩子問題時，父母都是弱者」雖是這樣說道，但全道嬿出演的南行善，卻展現出打破既定印象中的強悍。

《王后傘下》：林姀怜（金憓秀 飾）

tvN周末連續劇《王后傘下》，在開播便創下高收視率與討論聲量，本劇不僅作為金憓秀睽違20年再次出演古裝劇的作品，金憓秀更是憑在本劇的演出，入圍第59屆百想藝術大賞。劇中，由金憓秀飾演的林姀怜作為朝鮮王朝的王妃，但她卻沒有王室成員應有的典雅氣質，個性潑辣、辦事風格雷厲風行的她，總是為愛闖禍的王子們傷透腦筋。

▲金憓秀主演《王后傘下》。（圖／《王后傘下》劇照）



只要提及古裝、宮廷劇，必然少不了萬年不敗的宮鬥情節，而《王后傘下》特別之處，在於本劇改以「母親的角度」，刻劃貴為王妃也有世俗媽媽少不了的通俗煩惱，林姀怜如何在這滿是算計的宮廷生活，為兒子打起一把遮風避雨的傘？以黑色喜劇風格詮釋的另類宮鬥劇，演出為兒女變得無所不能的偉大母親形象。

《黑暗榮耀》：姜賢南（廉惠蘭 飾）

最後則是不得不提到2023年最夯復仇神劇《黑暗榮耀》。在第59屆百想藝術大賞中，《黑暗榮耀》共計入圍8個獎項，並拿下其中3項，絕對可說是今年的最大贏家。在本劇中像是配角朴涎鎮母親、主角文同珢母親，看到不少身為母親卻讓人氣得咬牙的反派角色，但卻有一位低調樸實，以忍辱負重的姿態守護女兒成長的強悍母親，也就是由廉惠蘭演員所飾演的姜賢南。

▲《黑暗榮耀》廉惠蘭飾演姜賢南。（圖／《黑暗榮耀》劇照）



姜賢南為了除掉整日酗酒、無所事事又只會毆打妻女的無良丈夫，決議與主角文同珢合作；原本不具任何專業技能的她，在協助文同珢的過程中，勇敢踏出自己的腳步，精進跟監、側錄技巧的她逐漸成為一位優秀的情蒐人員。儘管最後廉惠蘭未能成功奪下女子配角賞，但劇中總是懷有樂觀心態的她，只要女兒平安幸福便能露出笑容的模樣，戲裡戲外的廉惠蘭，早就受到劇迷們一致的肯定。

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