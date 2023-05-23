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說・流行／Jennie機場穿搭洩愛牌「YanYan」　七彩針織、俏皮少女風必須認識

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記者王則絲／台北報導

BLACKPINK成員Jennie日前在現身機場時，難得不是全身上下的代言行頭，她身上穿著藍色方塊拼接的休閒套裝，顯得很可愛俏皮，原來這是她最近私下的愛牌——來自香港的小眾品牌「YanYan」，其設計以俏皮可愛為主，繽紛的色彩滿載少女心，並用90年代的復古混合街頭風格擄獲Jennie的心。

▲YanYan。（圖／翻攝自IG）

▲YanYan。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie機場穿搭引起粉絲們的注意，私服愛牌「YanYan」女孩們要認識。（圖／翻攝自IG）

Jennie這套機場造型吸引了不少女孩的目光，清新的天空藍、白、草綠色拼接而成的針織套裝，上頭還有可愛的刺繡，胸前旗袍式的包釦讓設計感更加分，休閒街頭之餘，妥妥契合Jennie個人的可愛魅力，獨具辨識度的風格，難怪能擄獲Jennie的心。

▲YanYan。（圖／翻攝自IG）

▲「YanYan」 創辦人Phyllis Chan和Suzzie Chung。（圖／翻攝自官網）

「YanYan」由2位香港女生Phyllis Chan和Suzzie Chung共同創立於2019年，Phyllis Chan曾是Rag & Bone的針織部設計總監，擁有經驗與細膩技巧，Suzzie Chung則是香港本地設計師，負責平面、網站視覺設計。「YanYan」源自於粵語的「人人」之意，從設計、製造到販售都秉持重視人們之間的連結。

▲YanYan。（圖／翻攝自IG）

▲YanYan。（圖／翻攝自IG）

▲YanYan的設計風格很鮮明。（圖／翻攝自IG）

有趣的是，Phyllis Chan和Suzzie Chung說過，她們的奶奶都曾教導過，要擁抱自己的風格，不用害怕穿著讓自己開心的服裝，這也成了Phyllis Chan和Suzzie Chung創立YanYan的理念，YanYan的風格十分鮮明，喜歡運用繽紛多樣的色彩，並將之隨心組合出獨特美感，融合現代與中國傳統的元素，最善於運用色塊拼接手法製造視覺亮點，其中綁著春麗頭的少女則是YanYan的招牌圖案。

▲YanYan。（圖／翻攝自IG）

YanYan這回被Jennie欽點不是沒有原因，其實YanYan在國外已累積不小知名度，不只被引入大牌子如Beams、Beauty & Youth⋯⋯販售，也曾多次登上雜誌造型，水原希子、新垣結衣都曾穿上她們的服裝。

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關鍵字：

說流行, Jennie, YanYan

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