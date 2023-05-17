宋芸樺全身粉致敬「奧黛麗赫本」　自曝天秤座「選擇障礙」超嚴重

記者王則絲／台北報導

女星宋芸樺今（17日）出席法國精品FAURÉ LE PAGE（馥瑞樂爵）新品活動，罕見以全身粉色系的造型亮相，她開玩笑表示：「以為自己是Lady Gaga」，覺得特別有氣勢，但為配合本季主題，其實宋芸樺這身裝扮致敬的是奧黛麗赫本。訪問中宋芸樺提到，身為身天秤座的她「選擇障礙」超嚴重，不過這回竟是沒犯毛病，喜歡的包款果斷選擇了FAURÉ LE PAGE的「FLPink」俏麗粉色。

▲宋芸樺全身粉色FAURÉ LE PAGE龍鱗紋造型，致敬奧黛麗赫本。（圖／品牌提供）



宋芸樺身穿粉色西裝上頭佈滿FAURÉ LE PAGE的經典龍鱗紋刺繡，是特別為這次活動所訂製的非賣品，一頂浮誇的寬沿帽戴上，便浮現了奧黛麗赫本的影子，手上演繹的則是「SAGACITY」系列手袋，粉色龍鱗紋提花設計一舉貫穿全身，氣場油然而生。

▲FAURÉ LE PAGE今年春夏全新調製的粉色「FLPink」，躍上眾多包款。（圖／品牌提供）



FAURÉ LE PAGE今年春夏系列主題定為「Breakfast at FLP's」，靈感源自奧黛麗赫本的代表作《第凡內早餐》（Breakfast at Tiffany's），臨摹電影中奧黛麗赫本的法式氣質、女性自主以及俏皮的一面；而本季全新調製的「FLPink」粉色又是何來？特地來到台灣的總監解釋，「就像巴黎處處可見的馬卡龍，就是這樣的粉色，讓人引起食慾、開心的感覺。」同時也呼應奧黛麗赫本，能女人、能女孩，風情萬種的面貌。

訪問中，宋芸樺透露自己是「選擇障礙」超級嚴重的天秤座，即使只是「二選一」，也足以讓她在原地猶豫至少一小時。除了柔嫩的「FLPink」粉色系列，FAURÉ LE PAGE本季亦推出既有的招牌深藍配色款式，與粉色雙雙搭配成套，面對兩種截然不同、卻同樣漂亮的顏色，宋芸樺這回沒犯選擇障礙，果斷選擇粉色，不過下一秒又來一發回馬槍，「今天顏色沒有困難，但大小（尺寸）有點困難。」現場又陷入了兩難。

▲FAURÉ LE PAGE更多新品手袋。（圖／記者王則絲攝）