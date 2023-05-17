林柏宏、曾敬驊撞後背包又撞球鞋沒在怕　必學「男神穿搭」輕鬆變帥

▲曾敬驊（左）、林柏宏穿同款CELINE CT-06高筒運動鞋。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

「輕鬆有型」看似容易又不太容易，把力道放在配件是一種方式，服裝不要太複雜，簡單反而吸睛。林柏宏、曾敬驊相繼穿上CELINE高筒運動鞋與黑色後背包，雖是撞包又撞鞋但帥度不凡，近日還有大票韓星穿搭同款包或鞋，包括朴寶劍、BTS的V、TXT成員崔然竣等，不知如何打理出隨興但不隨便的造型，快看男神們示範，如果要出遊，王嘉爾為LOUIS VUITTON拍攝的行李箱廣告同樣帥度很足，撩起想入手的慾望。

CELINE春夏男裝有不少運動風的設計，描繪出舒適自在的情緒，例如Polo衫、滑板T恤等，都是不費力就能穿得好看的款式，天氣還處於乍暖還寒，或是等到進入秋季，外套就是必備，一件具特色的外套，能讓整體更有層次，朴寶劍以綠色棒球外套搭配牛仔褲、CT-06高筒運動鞋，一派輕鬆又有個性。

▲朴寶劍在巴黎穿著CELINE緞面尼龍老虎刺繡外套。





▲朴寶劍穿綠色棒球外套搭配CELINE CT-06高筒運動鞋，以及黑色小牛皮後背包。

朴寶劍腳上的CELINE CT-06高筒運動鞋，正是林柏宏、曾敬驊穿的同款，只差在配色不同，這雙鞋的靈感來自80年代末、90年代初，生活在洛杉磯的年輕人，穿著運動鞋在城市裡打籃球、漫步，加上西岸音樂影響，鞋身以波浪色塊皮革拼接，十分鮮明搶眼，但也不過於招搖。

▲林柏宏穿CELINE麂皮珠飾流蘇夾克，手拎皮革背包。





▲曾敬驊的白T恤有鏤空細節，黑色後背包用提的照樣有型。





▲CELINE小牛皮CT-06高筒運動鞋35,000元（左）、小牛皮CT-07低筒運動鞋31,000元（右）。





▲CELINE光滑小牛皮大型背包135,000元（左）、Triomphe帆布大型後背包115,000元（右）。



▲CELINE Triomphe帆布圓筒包（左）、方形小包（右），皆為45,000元。

林柏宏、曾敬驊背的黑色小牛皮背包也值得一提，前方、兩側都有口袋可收納小物，兩條皮帶讓包包休閒又具優雅感，林柏宏穿麂皮珠飾流蘇夾克搭配，展現出些許狂放，曾敬驊則是黑色皮衣與白T恤、牛仔褲，T恤領口有鏤空細節，十分巧妙；BTS防彈少年團成員V（金泰亨）的造型更單純，白T恤或黑帽T與牛仔褲，加上CT-06高筒運動鞋、後背包，帥度就破表。

▲BTS成員V背著黑色後背包，相當俏皮。





▲V穿黑色帽T、牛仔褲，搭配CELINE CT-06高筒運動鞋。



▲TXT成員崔然竣以印花上衣搭配黑色後背包。

若是旅行，內外兼具的行李箱也是型男必備，LV繼足球巨星梅西（Lionel Messi）拍攝行李箱廣告後，由品牌大使王嘉爾接棒，演繹Horizon行李箱系列，他穿著黑色皮衣與牛仔褲，與梅西一樣坐在經典硬箱上，但場景不在機場或停機坪，而是巴黎凱旋門的樓頂！

▲王嘉爾在巴黎凱旋門樓頂拍攝LV Horizo​​n行李箱廣告。

由工業設計大師Marc Newson操刀設計的LV Horizo​​n行李箱，運用硬度、強度都更升級的新聚丙烯材質，灌模到數層立體類網紗上，讓箱殼更加輕薄，外層則以Monogram 或 Damier 帆布搭配天然牛皮，經典又創新，行李箱是否好推拉最讓人在意，Horizo​​n拉桿行李箱的小輪子有靜音設計，不但推拉順暢，而且相當滑順安靜。

▲王嘉爾為LV Horizo​​n行李箱拍攝廣告。

▲梅西日前拍攝LV Horizo​​n行李箱廣告，後方為停機坪。

▲LV Horizo​​n 50行李箱99,000元（左）、Horizo​​n 55行李箱113,000元（右）。

▲LV Horizo​​n行李箱相當實用。