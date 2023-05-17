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極簡控愛牌STUDIO DOE裸感內衣融入日常！泰牌Jollynn無痕無圈超自在

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記者鮑璿安／綜合報導

每日長時間上身的內在衣著，自然要擁有極佳的舒適度，然而隨著極簡風格興起，大眾更在意設計感以及百搭性質，簡約質感品牌STUDIO DOE發表INMOST全新系列，標榜由內而外散發獨特魅力。另外，泰國人氣內衣品牌Jollynn終於登台，以Jollynn Cloud空氣內衣帶來舒適享受。

▲▼內衣 。（圖／品牌提供）

▲STUDIO DOE發表內在衣著INMOST全新系列 。（圖／品牌提供）

▲▼內衣 。（圖／品牌提供）

▲舒彈裸感內衣 。（圖／品牌提供）

▲▼內衣 。（圖／品牌提供）

▲Lazy Dress家居服裝 。（圖／品牌提供）

擺脫內衣會帶來的束縛感，以極簡為主打風格的品牌STUDIO DOE發表內在衣著INMOST全新系列，裸感機能的理念兼具時尚感與舒適度。一體成型的內衣隱形無痕，如第二層肌膚，並採用隱形四段背鉤調節、可拆式肩帶迎合夏季多變穿著，搭配上中腰內褲打造出美臀弧線剪裁。此外，同步登場的Lazy Dress家居服，透氣親膚柔彈面料與寬鬆版型，別具安全感的膝下長度，從內而外營造時髦享受。

▲▼內衣 。（圖／品牌提供）

▲▼內衣 。（圖／品牌提供）

▲泰國貼身衣物品牌Jollynn空氣內衣 。（圖／品牌提供）

泰國貼身衣物品牌Jollynn空氣內衣，無痕無圈以3D立體模杯，淚珠形狀記憶海綿非常貼合胸型，肩帶採自由調節可提供極佳支撐，穿著緊身衣物時也不會有顯痕問題出現。

▲▼CK 。（圖／品牌提供）

▲▼CK 。（圖／品牌提供）

▲▼CK 。（圖／品牌提供）

▲Jennie for Calvin Klein限量聯名膠囊系列 。（圖／品牌提供）

最近引發話題的「Jennie for Calvin Klein」系列，主要包括了多款內衣套裝、牛仔褲、T恤、毛絨衣和針織衫，在攝影師Hong Jang Hyun操刀的形象廣告中，Jennie親自穿著並演繹單品，特殊的丁香紫、粉藍色和沙漠棕在品牌設計語言中相當少見，保留極簡剪裁，可搭配T恤與運動褲融入日常。就如同Jennie帶給觀眾童趣、繽紛又性感的風格，悄然傳遞時尚感。

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關鍵字：

內衣, STUDIO DOE

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