安海瑟薇S形曲線畢露　 女王造型擊退Lisa稱霸寶格麗晚宴

▲寶格麗品牌代言人琵豔卡喬普拉強納斯（左起）、安海瑟薇、贊達亞出席寶格麗威尼斯晚宴，三人高超的「衣Q」不分軒輊。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）昨晚於威尼斯知名地標總督宮Palazzo Ducale舉辦晚宴，發表最新頂級珠寶暨珠寶腕錶Mediterranea 地中海系列400件作品，品牌代言人大集合，印度女星琵豔卡喬普拉強納斯（Priyanka Chopra Jonas）、安海瑟薇（Anne Hathaway）、贊達亞（Zendaya）合體，三姝高超的「衣Q」立刻搶走全場目光，讓南韓夯團BLACKPINK人氣成員Lisa也難敵，她與贊達亞撞設計概念相似的黑禮服，卻因剪裁不夠合身且背後拖長襬而顯得累贅，難得在造型PK賽中敗下陣來。

▲寶格麗代言人Lisa身穿與贊達亞相似的Antonio Riva蝴蝶結領黑色禮服，可惜設計過於繁複顯得累贅。





▲安海瑟薇穿Versace訂製連帽亮片開高衩禮服搭配寶格麗珠寶，盡顯傲人的S形曲線。

若評選寶格麗威尼斯晚宴中最亮眼的巨星，非安海瑟薇莫屬，她身穿Versace訂製金與銀色亮片連帽透膚禮服，長裙左側還開高衩，盡顯她傲人的S形曲線，配上寶格麗彩色寶石珠寶，貴氣逼人，女王造型與氣勢擊退來人氣也很旺的Lisa；剛成為寶格麗代言人的大陸女星劉亦菲也同場亮相，她選穿粉紅色禮服搭配鑽石項鍊與手鍊，主打中規中矩的安全牌。

▲贊達亞遊走在走光邊緣，佩戴寶格麗Serpenti蛇項鍊亮相。





▲寶格麗最新代言人劉亦菲的粉紅禮服造型中規中矩。



▲寶格麗總裁Jean-Christoph Babin（左）與品牌之友劉嘉玲相見歡。



歐洲另一項盛事是第76屆坎城影展，目前正熱烈進行中，各精品品牌無不傾力贊助明星搏曝光。好萊塢女星鄔瑪舒曼（Uma Thurman）在影展開幕首日，即選穿Dior粉嫩高級訂製緞面連身裙，外搭紅色緞面垂墜大衣，此華服需耗費至少40公尺布料製作；男星的穿搭也相當講究，強尼戴普（Johnny Depp）身穿Dior男裝設計師Kim Jones為他訂製的黑色羊毛雙排扣燕尾服，搭配白色翼領襯衫與黑色羊毛西裝背心、絲質口袋巾，讓他在主演的開幕片《杜巴利伯爵夫人》首映會中成功吸睛。

▲烏瑪舒曼穿Dior使用超過40公尺布料製作的禮服登上坎城紅毯。（圖／Dior）



▲Dior男裝設計師Kim Jones為強尼戴普訂製的黑色羊毛雙排扣燕尾服。