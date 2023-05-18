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「涎鎮」黑絲襪尬上IU透視裝拼美！GUCCI早春大秀在景福宮上演文化融合

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記者王則絲／台北報導

GUCCI 2024早春系列移師南韓舉辦，並選址於擁有豐富歷史文化的景福宮舉行，成為首個在景福宮上演的時裝秀，現場聚集超過50位明星，地主之國當然出動最多人馬，代言人IU、NewJeans Hanni、申敏兒、李政宰領銜出場，以《黑暗榮耀》「涎鎮」爆紅的林智妍也激美現身，眾女星同場拼美。

▲GUCCI 2024早春。（圖／品牌提供）

▲IU、林智妍同場比美。（圖／品牌提供）

IU於GUCCI 2024早春大秀當晚穿著白透視裝亮相，小性感之間透過小黃花的點綴，讓造型更符合她甜美個性的魅力；林智妍則是以閃爍星光的黑裝、「下身失蹤」的穿搭登場，一雙黑絲襪包覆美腿，笑得相當甜。此外，申敏兒、Hanni也都亮麗現身，現場眾多大咖藝人名單還包括金喜愛、金憓秀、鄭敬淏、李帝勳、李瑞鎮、李洙赫、朴宰範、禹棹奐、aespa成員Winter、IVE成員Leeseo、ITZY成員留真⋯⋯。

▲GUCCI 2024早春。（圖／品牌提供）

▲GUCCI 2024早春。（圖／品牌提供）

▲（依序）申敏兒、Hanni、李政宰、禹棹奐。（圖／品牌提供）

GUCCI 2024早春系列選於首爾景福宮舉辦，其一，是為慶祝1998年在首爾開設的第一家旗艦店，迎來25周年的重大里程碑；其二，是藉由歷史文化的寶藏之地，加深本季欲強調的文化融合。本季風格靈感來自於街頭，因此能看見許多嘻哈感元素，以及關於「韓服」的一些小細節，都與GUCCI的典藏Look巧妙結合，讓截然不同的東西方文化產生新鮮碰撞與聯動。

▲GUCCI 2024早春。（圖／品牌提供）

▲GUCCI 2024早春系列於首爾景福宮發表。（圖／品牌提供）

GUCCI 2024早春系列蘊含豐富設計，時而華麗、時而簡約，有點嘻哈、有點搖滾，但都能與韓國傳統服裝和檔案庫的輪廓完美結合。焦點設計可以看到，部分造型以品牌1990年代晚期的典藏輪廓為設計靈感，卻經由2010年代的色彩重新演繹，彰顯世代傳承，並且注入日常運動風格，像漢江上的風帆玩家與水上摩托艇運動員們所穿著的潛水衣，以及街頭年輕人熱愛的寬鬆滑板裝扮。

▲GUCCI 2024早春。（圖／品牌提供）

▲GUCCI 2024早春。（圖／品牌提供）

▲GUCCI 2024早春。（圖／品牌提供）

▲GUCCI 2024早春。（圖／品牌提供）

▲GUCCI 2024早春系列融入街頭運動風格。（圖／品牌提供）

多套造型採用了韓服的腰封綁結元素，以及超高腰的澎裙概念；本季亦隨處充滿解構主義，可拆卸的秀不只增加裝飾性，也改變了肩膀輪廓，飛行外套則變成的晚禮服，此外，GUCCI的經典綠紅綠織帶被放大使用於服裝上，帶來一種跳Tone的新鮮感。

▲GUCCI 2024早春。（圖／品牌提供）

▲GUCCI 2024早春。（圖／品牌提供）

▲GUCCI 2024早春。（圖／品牌提供）

▲GUCCI 2024早春。（圖／品牌提供）

▲GUCCI 2024早春運用傳統韓服元素，以及放大的綠紅綠織帶於服裝上。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

GUCCI, IU, Hanni, 林智妍, 涎鎮, 申敏兒, 2024早春

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