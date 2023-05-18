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范冰冰坎城戰袍美如花　感性謝「猛虎下山」設計師不離不棄

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▲▼范冰冰坎城造型 。（圖／翻攝IG）

▲范冰冰參加坎城影展晚宴，穿俄羅斯品牌YANINA Couture花卉晚裝亮相。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

記者陳雅韻／綜合報導

第76屆坎城影展正熱烈進行中，大陸女星范冰冰再度站上國際紅毯，先以設計師好友卜柯文品牌CHRISTOPHER BU的「猛虎下山」禮服打頭陣，再換上俄羅斯品牌YANINA Couture花卉晚裝出席官方晚宴，配上東方味的髮髻與妝容，每一套造型都大展「范爺」氣勢，她尤其感謝卜柯文不離不棄，感性說：「你在，安心！」

▲▼范冰冰出席第76屆坎城影展開幕紅毯。（圖／路透社）

▲范冰冰登上坎城紅毯的第一套服裝為CHRISTOPHER BU的「猛虎下山」禮服。（圖／路透社）

▲▼ 范冰冰與設計師好友卜柯文 。（圖／翻攝卜柯文微博）

▲范冰冰（左）發文感謝設計師好友卜柯文多年來不離不棄。（圖／翻攝柯卜文微博）

范冰冰2018年爆出「陰陽合約」逃漏稅風波，不僅遭罰約新台幣40億元的巨額罰款，還被列為「劣跡藝人」慘被封殺，演藝事業幾乎停滯，她對人情冷暖自是有一番深刻體悟。這回她在坎城影展所穿CHRISTOPHER BU「猛虎下山」禮服，原來是卜柯文為她珍藏6年的作品，設計師透露後來任何活動都沒拿出來，因為「故事的開始在這裡，那就還讓她在這裡延續下去！直到成為經典！」讓范冰冰感動回應說：「人生中，總有些過客，來來往往，但有些人，無論如何，總會一直在你身邊，永遠不離不棄！你在，安心！」

▲▼范冰冰坎城造型 。（圖／翻攝IG）

▲范冰冰在坎城影展為粉絲簽名。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

卜柯文擔任范冰冰御用造型師多年，她曾穿過的「龍袍裝」、「青花瓷」、「仙鶴裝」都出自卜柯文的創意，即便她在本屆坎城晚宴所穿的立體花卉禮服不是CHRISTOPHER BU的作品，仍為她的造型盡心盡力。范冰冰不僅在影展吸睛，對於粉絲也展現親切的一面，簽名、合影要求來者不拒。

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關鍵字：

范冰冰, 卜柯文, 坎城影展

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