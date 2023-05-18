冷氣快速降溫　日實測「1方法」神有效，沒循環扇也能用

▲利用冷氣原本的功能，就可加速室內空間降溫。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著天氣越來越熱，中午高溫可達35度C，民眾使用冷氣機的頻率也愈來愈高，有時在炎熱的室外進入室內，真的很想讓室內快速降溫的情況下，許多使用者會先設定「低溫」，讓冷氣火力全開再慢慢回涼，這做法連台電都認證「耗電又沒效」，日本節目曾做過測試，只要懂得操作冷氣，就能快速降溫，家裡就算沒循環扇也能做到。

又到了不使用冷氣會很辛苦的季節，尤其今年台電調漲電價計費，省電成了使用關鍵字，有時候從高溫室外回到家，真的很想把家快快變涼，有人在一開冷氣時直接將溫度下調至16度、18度C，台電表示這做法，會使冷氣馬上以高功率運轉，反而提升耗電量，建議溫度設在26度至28度，搭配循環扇或電風扇更好。

▲電風扇吹出的風是屬擴散風，雖然冷房效果不如循環扇，但仍有幫助室內降溫的效果。（圖／unsplash）

日本電視節目《日本人の3割しか知らないこと》曾經實測，在攝氏36度的房間內，使用兩組工作人員做對照，A組把冷氣剛打開，就直接把溫度下調成18度；B組的冷氣則設定在28度，並把遙控器上的「風量」功能調到最大。結果顯示A組工作人員的體溫，等到過了7分鐘後才下降，而B組人員只過了2分鐘，就發現體溫有明顯降低。

可見想讓室內快速降溫，「空氣對流」比「溫度」更加重要，與其讓冷氣吹出低溫冷風，不如把重點放在「把室外更涼爽的涼風，吹送到整個空間內」的效果，其實只要切換冷氣的風量大小，就可以有明顯感受，家中沒有循環扇的民眾不妨試試看。