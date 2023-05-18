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風・Luxury／從北極俯看地球成主視覺　歐米茄在手掌握世界時間

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▲▼ 勞力士, OMEGA 。（圖/公關照）

▲歐米茄海馬Aqua Terra世界時區腕錶精鋼款（左起）333,000元，精鋼鍊帶錶341,000元，鈦金屬款386,000元。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

隨著疫情解封，商務客與遊客恢復疫情前的跨時區旅程，各鐘錶品牌也信心十足再推世界時區錶、雙時區錶，為旅人提供實用資訊。歐米茄（OMEGA）發表3款搭載全雷射剝蝕面盤的海馬Aqua Terra世界時區腕錶，營造從北極上空俯瞰地球景象的模擬地球弧面圖案成為中央主視覺；勞力士（Rolex）則為Oyster Perpetual Sky-Dweller（縱航者型）、Oyster Perpetual GMT-Master II（格林威治型 II）兩款錶增添貴金屬版本，提供更豐富的選擇。

▲▼ 勞力士, OMEGA 。（圖/公關照）

▲搭配綠色陶瓷錶圈與綠色橡膠錶帶的歐米茄海馬Aqua Terra世界時區腕錶精鋼款，333,000元。

歐米茄新款海馬Aqua Terra世界時區腕錶，分別為2款搭配綠色陶瓷錶圈的精鋼鍊帶錶與橡膠錶帶款，以及1款鈦金屬腕錶，3款錶的面盤中央均在5級鈦金屬表面打造雷射剝蝕大陸與顏色，外圈圍繞分為晝夜區塊的24小時指示，最外圈的城市環也有設計巧思，標上品牌瑞士故鄉比爾（BIENNE）字樣，而倫敦（LONDON ）則以紅色標示，凸顯其格林威治平均時間的特殊意義。

▲▼ 勞力士, OMEGA 。（圖/公關照）

▲勞力士Oyster Perpetual Sky-Dweller 18K白色黃金錶，1,417,500元。（圖／勞力士提供，以下同）

勞力士結合兩地時區時間，並配備沙羅（Saros）系統年曆裝置的Oyster Perpetual Sky-Dweller腕錶，也是專為環球旅行人士設計的實用腕錶，由24小時偏軸盤顯示出發地時間，中央指針指示當地時間，而年曆裝置可自動區分30天或31天月份，藉由位於中錶標記外側的12扇月份窗顯示月份，紅色即代表當月，瞬跳日曆則隨當地時間變更，今年新增貴氣版本，推出18K白色黃金配Oysterflex 錶帶、18K永恒玫瑰金鍊帶錶搭藍綠色錶面以及白色黃金鋼款。

▲▼ 勞力士, OMEGA 。（圖/公關照）

▲勞力士Oyster Perpetual GMT-MASTER II 18K金錶，1,292,500元。

1955年問世的勞力士Oyster Perpetual GMT-Master II也是不少旅人的選擇，因為設計之初旨在幫助專業機師於長途飛行期間使用，配備雙向旋轉外圈、24小時刻度雙色字圈可分辨日與夜，簡明清晰又容易操作的設計大受歡迎，且不僅可同時讀取所在地時間與出發地時間，亦可同時讀取所在地時間與第三時區時間，2款新作分別為黃金鋼款與全18K金打造的鍊帶錶，均配有Cerachrom灰黑雙色陶質24小時刻度字圈與黑漆面盤，黑與金色形成強烈對比更吸睛。
 

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關鍵字：

風Luxury, OMEGA, , 歐米茄, 勞力士, Rolex

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