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快筆記！冷氣省電4撇步　出風口「葉片方向」很重要

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冷氣（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲今夏電費調漲，加強冷氣效率有助省荷包。（圖／pakutaso）

記者蔡惠如／綜合報導

今年夏天調漲部分使用電費，開冷氣時更有忐忑的心情，目前時序還沒過端午，持續的熱浪還未開始，建議在之前要開始進行「增進冷氣運作效率」的準備，其實只要有4個正確概念跟撇步，就能高效率的使用冷氣機，更能減少荷包大失血的機會。

清洗濾網一定要
說實話過了整個冬天，濾網也該清洗一下了吧，上方累積的灰塵跟黴菌，應該在還沒使用冷氣機之前，把它們通通清乾淨，此外市售也有一些簡易清洗冷排的商品，如果是家中有高敏感族群的成員，也可以考慮使用一下，亦或可請專業清潔人員來大清掃，清潔機體內部不但可增加冷氣運作效率，也能延長使用壽命。

溫度維持26至28度最省電
其實只要室外跟室內有溫差，就能帶來涼爽的感受，一昧地調低溫度，不一定身體會比較舒適，如果想整體降溫，不如搭配循環扇或電風扇，更能達到效果，若家中沒有循環扇但想快速降溫，也可在一開冷氣的時候，將冷氣風量調到最大，也比將溫度降到16至18度的操作效率更好、更快涼。

▲冷氣、遙控器、空調。（圖／記者蔡惠如攝）

葉片調整有訣竅
很多人會把冷氣出風口的葉片調向自己、或是想冷卻的區域，有達人分享，如果是冷氣剛開想快速降溫的話，可以把冷氣出風口對著地板吹，冷空氣會快速下降，可以達到身體快速涼爽的效果，但涼爽區域只會在冷氣周遭，若已經開啟一陣子，可以把葉片「調整水平」，把冷空氣送到更遠的距離，達到室內每個角落都能涼爽的效果。

短暫出門不用關冷氣
冷氣開啟時的運作最耗電，若想省電，觀念就是「避免冷氣開關的次數」，所以在大部分的狀況下，若要出門1至3個鐘頭左右，建議不要關冷氣，正確做法應是「將冷氣溫度調整到與室外溫差約2度左右」，持續讓它維持低運轉，若回家時覺得熱，就再把溫度調降就好，但這概念也不需無限上綱，開24小時低運轉冷氣，不一定會比每天只開睡前5小時的用法省電，找出自己的使用需求，再決定做法才是正確的。

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關鍵字：

冷氣, 省電, 節電, 正確用法

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