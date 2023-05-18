Rosé頂新髮型「胎毛瀏海」登坎城！　露背禮服大秀逆天鎖骨

記者王則絲／台北報導

BLACKPINK成員Rosé日前現身第76屆坎城影展（Festival de Cannes）紅毯，為電影《Monster》（怪物）站台，驚喜亮相了她的全新髮型「胎毛瀏海」，成為粉絲們的討論焦點，身上一襲繞脖露背禮服也讓她展露逆天直角肩與鎖骨，美貌驚艷紅毯。

▲Rosé以新髮型踏上坎城紅毯。（圖／翻攝自IG）



Rosé當晚穿著SAINT LAURENT黑色繞脖禮服，搭配Tiffany&Co.珠寶，不只露出大面積背部肌膚，側邊也遊走危險邊緣，相當性感，纏繞式設計營造慵懶法式的氛圍，骨感的直角肩與鎖骨線條令人忍不住盯著看。

不過這回Rosé的造型，最吸睛部分無疑是新髮型，她將招牌淺金髮向後盤成髮髻，額前則梳了一片小巧的「胎毛瀏海」，是以往沒有出現過的新鮮嘗試，立刻成為粉絲們的討論焦點，有些人認為突然認不出了，覺得Rosé沒有瀏海更好看，但也有許多人給予高度評價，認為非常可愛、又很優雅，是個很棒的造型變化。

Rosé不只是身為SAINT LAURENT的品牌大使，私下與創意總監Anthony Vaccarello感情亦十分交好，這回出席坎城紅毯，便是因為Anthony Vaccarello參與了Pedro Almodovar執導短片《STRANGE WAY OF LIFE》的製作，並在坎城影展播映，有了Rosé的義氣相挺，想必是增加了不少話題。