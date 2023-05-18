法牌設計「汗漬T恤」深色印花超逼真！　貼心到胸前、腋下都變色

記者鮑璿安 ／外電報導

時尚越是更迭交替，越需要創意和話題才能吸引大眾視線，最近掀起討論的是巴黎設計師品牌 LOUIS GABRIEL NOUCHI的「汗漬T恤」，巧妙以灰色印花點綴在胸口和腋下，藉此呼應大汗淋漓的場景，正好在夏天登場，讓大家感到很熟悉，或許你我都曾有一件同款。





▲ LOUIS GABRIEL NOUCHI 汗漬單品。（圖／品牌官網）

官方描述這款單品為「印有汗漬的運動衫」，在胸口與腋下這類容易出汗的位置，以深色圓弧狀不規則深灰色印花刻畫出流汗的場景，不得不說很逼真，連帶以此概念貫穿T恤、衛衣，都可清晰看到汗水印花的蹤影，這下汗水不會乾了。當然，網友抱持兩派看法，有人表示「跑步5分鐘就有同款了」、「看不懂時尚」，也有人感到有趣，支持品牌的創意發想。

LOUIS GABRIEL NOUCHI由設計師Nouchi於 2017 年在巴黎創立，喜愛打破常規的現代設計理念，今年1月發表的2023秋冬時裝秀上，品牌以《美國殺人魔American Psycho》為故事，邀請Netflix夯劇《Emily in Paris》的天菜主廚Lucas Bravo 擔任開秀嘉賓，不光於此，還讓他臉上沾滿血跡，以大衣搭配皮革手套致敬美國殺人魔的形象，當時也賺足話題性。