梅根馬可胸下挖洞金裝大解放　風光後爆狗仔狂追又遭打臉

▲梅根馬可（左起）與老公哈利王子、媽媽多莉亞拉格蘭一同出席婦女基金會在紐約舉辦的頒獎典禮。（圖／CFP）



記者陳雅韻／綜合報導

移居美國的英國哈利王子與妻子梅根馬可（Meghan Markle）16日參加婦女基金會在紐約舉辦的頒獎典禮，梅根馬可風光接受表彰，一身亮眼的金色洋裝也被盛讚有好萊塢巨星風範，未料典禮後哈利王子發言人表示夫妻倆在被一群狗仔隊飛車「危險追逐」長達2小時，險象環生，當時載他們的計程車司機Sukhcharn Singh卻打臉這項說法，「我不認為我會稱之為追逐」，成了一場羅生門。

▲梅根馬可身穿要價約63,000元的哥倫比亞設計師Johanna Ortiz金色洋裝亮相。（圖／CFP）

2020年3月底卸下英國王室高階成員身分的哈利王子與梅根馬可，帶著一雙兒女住在美國，想要讓孩子遠離鎂光燈健康成長，但夫妻倆仍靠Netflix紀錄片、出書談王室生活搏曝光度。16日夫婦倆結束紐約頒獎典禮行程後，聲稱遭狗仔隊飛車追逐2小時，當時的情況混亂「可能鬧出人命」，消息一出引起軒然大波，讓人憶起哈利母親黛安娜王妃1997年遭狗仔追逐不幸車禍過世的悲劇，不過當晚載哈利夫婦10分鐘的計程車司機說：「不覺得有什麼危險。」

▲梅根馬可日前與哈利王子到壽司餐廳，背約14,000元水桶包、腳穿約20,000元愛馬仕拖鞋。（圖／CFP）

若沒有哈利王子夫婦口中令人心驚的「狗仔追逐戰」風波，當天他們與梅根馬可媽媽多莉亞拉格蘭一同出席婦女基金會舉辦的頒獎典禮，可謂相當風光，梅根馬可身穿約63,000元心型領胸下還挖洞的開岔金色裙裝，證明已拋開她曾說的英國王室穿衣束縛，自在做自己可大秀辣媽身材；日常生活她的精品行頭不少，曾被拍到踩著約2萬元愛馬仕（Hermes）拖鞋到餐廳吃壽司。