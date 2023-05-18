fb ig video ETtoday search mobile

G-SHOCK代表作型號躍上紀念錶帶　經典方錶送圓錶圈玩「變臉」

>

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK REMASTER BLACK系列GA-114RE-1A腕錶5,000元（左起），DWE-5657RE-1腕錶5,000元，DW-6640RE-1腕錶4,200元，GA-2140RE-1A錶4,800元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

以強悍設計與耐衝擊著稱的G-SHOCK今年歡度40周年，推出REMASTER BLACK系列4款新錶慶祝，品牌自1983年以來已推出多達4,200款腕錶，特別精選當中49款別具意義的型號，熱壓在紀念錶款REMASTER BLACK系列的樹脂錶帶上，呈現凹凸有致的質感，其他細節也各有巧思，包括扣環有象徵40周年的4顆星星與「SINCE 1983」字樣、左下功能按鈕點綴星星圖案，背蓋與數位顯示錶款背光燈的40周年Logo等。

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK DWE-5657RE-1腕錶，多配一組可替換的圓形DW-5700錶圈，5,000元。

REMASTER BLACK系列均為酷黑設計，G-SHOCK復刻4款熱門錶款，分別為八角錶圈的GA-2100、指針數位雙顯大錶殼的GA-110、首款配備背光燈的DW-6600與經典方形設計的DW-5600，最令人驚喜的是方形DWE-5657RE多配一組可替換的圓形DW-5700錶圈，讓佩戴者能恣意換玩「變臉」。

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK REMASTER BLACK系列數位顯示錶款背光燈的為40周年logo。

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK REMASTER BLACK系列錶帶熱壓上品牌里程碑，錶帶扣環點綴象徵40周年的4顆星星與「SINCE 1983」字樣。

Swatch近日推出Art Journey第5個膠囊系列，向活躍於70至80年代的美國藝術家尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）致敬，精選他的作品推出3款Swatch x JEAN-MICHEL BASQUIAT腕錶，分別是描繪娛樂圈乃至整個美國社會對非裔人士各種刻板印象的HOLLYWOOD AFRICANS腕錶、呈現生育與戰爭女神ISHTAR腕錶，以及面盤展現他最知名的三角皇冠標誌的UNTITLED錶款，不僅單只銷售，同時發行3只錶一套的精美包裝套組，套組中3款錶的細節與其他單售錶不同，配有2個各點綴皇冠圖案與印有藝術家名字的錶環。

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲Swatch x JEAN-MICHEL BASQUIAT系列描繪戰爭女神ISHTAR腕錶，3,300元。（圖／Swatch提供，以下同）

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲面盤有巴斯奇亞招牌王冠圖案的Swatch x JEAN-MICHEL BASQUIAT系列Untitled腕錶，3,300元。

►G-SHOCK 蛙人錶「鈦」輕要價15萬　招牌方錶施結晶術留歲月痕跡

►Swatch拉近與億級藝術家距離　3,300元收藏周杰倫也瘋狂的小皇冠

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

CASIO, G-SHOCK, 卡西歐

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林書豪當設計師聯名PALLADIUM「隊友早搶空」

林書豪當設計師聯名PALLADIUM「隊友早搶空」

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

無印良品700坪大店10項獨家搶先看

無印良品700坪大店10項獨家搶先看

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

ET Fashion

推薦閱讀

梅根馬可胸下挖洞金裝大解放　風光後爆狗仔狂追又遭打臉

梅根馬可胸下挖洞金裝大解放　風光後爆狗仔狂追又遭打臉

風・Luxury／從北極俯看地球成主視覺　歐米茄在手掌握世界時間

風・Luxury／從北極俯看地球成主視覺　歐米茄在手掌握世界時間

范冰冰坎城戰袍美如花　感性謝「猛虎下山」設計師不離不棄

范冰冰坎城戰袍美如花　感性謝「猛虎下山」設計師不離不棄

安海瑟薇S形曲線畢露　 女王造型擊退Lisa稱霸寶格麗晚宴 吳慷仁狂讚邵雨薇每個角度都美　套牢女友等對的時間 金喜愛變身《造后者》女強人　伯爵百萬鑽錶、Fred經典耳環助威 吳慷仁狂讚邵雨薇每個角度都美　套牢女友等對的時間 范冰冰「猛虎下山」禮服稱霸坎城紅毯　氣勢大勝前輩鞏俐 LV掛鎖手鍊新添小銀珠　吸睛設計助弱勢兒童 碧昂絲演唱會行頭貴氣逼人　Tiffany特製耳麥鑲4.5克拉鑽石閃爆

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面