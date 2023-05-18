G-SHOCK代表作型號躍上紀念錶帶　經典方錶送圓錶圈玩「變臉」

▲G-SHOCK REMASTER BLACK系列GA-114RE-1A腕錶5,000元（左起），DWE-5657RE-1腕錶5,000元，DW-6640RE-1腕錶4,200元，GA-2140RE-1A錶4,800元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

以強悍設計與耐衝擊著稱的G-SHOCK今年歡度40周年，推出REMASTER BLACK系列4款新錶慶祝，品牌自1983年以來已推出多達4,200款腕錶，特別精選當中49款別具意義的型號，熱壓在紀念錶款REMASTER BLACK系列的樹脂錶帶上，呈現凹凸有致的質感，其他細節也各有巧思，包括扣環有象徵40周年的4顆星星與「SINCE 1983」字樣、左下功能按鈕點綴星星圖案，背蓋與數位顯示錶款背光燈的40周年Logo等。





▲G-SHOCK DWE-5657RE-1腕錶，多配一組可替換的圓形DW-5700錶圈，5,000元。

REMASTER BLACK系列均為酷黑設計，G-SHOCK復刻4款熱門錶款，分別為八角錶圈的GA-2100、指針數位雙顯大錶殼的GA-110、首款配備背光燈的DW-6600與經典方形設計的DW-5600，最令人驚喜的是方形DWE-5657RE多配一組可替換的圓形DW-5700錶圈，讓佩戴者能恣意換玩「變臉」。





▲G-SHOCK REMASTER BLACK系列數位顯示錶款背光燈的為40周年logo。

▲G-SHOCK REMASTER BLACK系列錶帶熱壓上品牌里程碑，錶帶扣環點綴象徵40周年的4顆星星與「SINCE 1983」字樣。

Swatch近日推出Art Journey第5個膠囊系列，向活躍於70至80年代的美國藝術家尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）致敬，精選他的作品推出3款Swatch x JEAN-MICHEL BASQUIAT腕錶，分別是描繪娛樂圈乃至整個美國社會對非裔人士各種刻板印象的HOLLYWOOD AFRICANS腕錶、呈現生育與戰爭女神ISHTAR腕錶，以及面盤展現他最知名的三角皇冠標誌的UNTITLED錶款，不僅單只銷售，同時發行3只錶一套的精美包裝套組，套組中3款錶的細節與其他單售錶不同，配有2個各點綴皇冠圖案與印有藝術家名字的錶環。





▲Swatch x JEAN-MICHEL BASQUIAT系列描繪戰爭女神ISHTAR腕錶，3,300元。（圖／Swatch提供，以下同）





▲面盤有巴斯奇亞招牌王冠圖案的Swatch x JEAN-MICHEL BASQUIAT系列Untitled腕錶，3,300元。