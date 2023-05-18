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台北101打造「SPACE88」活動空間　88樓獨享美景8千元起

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▲台北101 SPACE 88。（圖／台北101提供）

▲台北101 SPACE 88公共區。（圖／台北101提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

台北101大樓今（5／18）公開建築內全新的多功能活動空間，提供商用與一般民眾進行包場與會議、研討會、課程、品牌發表等活動使用，該位於樓層88樓，也創下全台最高會議活動廳紀錄，日前開放試營運，已有不少租戶、品牌與公關公司洽詢，據悉到年底前預約率已達6、7成。

▲台北101 SPACE 88。（圖／台北101提供）

台北101主要分成大樓、觀景台、購物中心3部分，目前大樓出租率已達96％滿租狀態，為活化使用空間，將原有觀景台出口樓層88樓，規劃成全新多功能活動空間「SPACE88」，投入上千萬元，打造275坪包括公共休息廳與6個租用單位，開放讓一般民眾與企業租用，比起其他會議空間，納入88樓高空美景更有特色，此外同樓層還有興波咖啡特色店「天空興波」，免排隊就能喝到台灣精品咖啡。

▲台北101 SPACE 88。（圖／台北101提供）

SPACE 88共有6個空間可依租用單位的需求彈性使用，包括可提供高端會議的圓桌辦公室、3間緊鄰著的多功能空間，可獨立使用也能相互打通，以及擁有雙面窗景的獨立會議室，設有提供休憩的沙發區及專屬的茶水間供備餐使用，最多可容納150人，採用小時計與半日計收費，起跳價每小時8,000元。

▲台北101 SPACE 88。（圖／台北101提供）

台北101營運長劉家豪表示，SPACE 88特色除了88樓高樓景觀外，也可結合館內特色餐廳提供餐飲服務，包括獨家的捌伍添第、「饗」頂級自助餐，以及需要排隊才能吃到的興波咖啡、鼎泰豐等，其專屬團隊還能客製相關服務，包括場地佈置、觀光配套等。

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關鍵字：

台北101, SPACE 88, 會議室, 表演空間

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