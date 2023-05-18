范少勳「自封現代王子」穿RL紫標合體柯佳嬿　《模仿犯》集體變時尚

▲《模仿犯》演員（左起）黃河、柯佳嬿、范少勳、王真琳出席Ralph Lauren 活動。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

Ralph Lauren 於台北晶華酒店總統套房舉辦2023年春季頂級紫標暨Double RL系列鑑賞會，今（18日）邀請《模仿犯》演員柯佳嬿、黃河、范少勳、王真琳搶先以春季紫標系列呈現加州風情，范少勳笑說自己像是現代版的白馬王子，劇中「鄭嘉儀」王真琳更是獻出了首次的時尚活動體驗。

▲柯佳嬿演繹春季「California Dreaming」系列紫標系列 。（圖／品牌提供）

▲范少勳亞麻襯衫配短褲相當輕盈 。（圖／品牌提供）

柯佳嬿演繹品牌春季「California Dreaming」系列紫標系列，全身之中特別點出白色裙子她非常喜歡，很接近她私下會穿的樣子，一旁的范少勳則是以全白亞麻襯衫搭配短褲，他表示：「全白造型像是白馬王子，穿短褲是現代版的王子。」更說自己平常很少會穿全白，來活動上打扮得帥帥的非常過癮。剛過完母親節，新手爸爸范少勳送了什麼禮物給太太？他回答是「掛燙機」，如此實用的禮物，讓柯佳嬿也點頭，「如果女生收到剛好需要的禮物，會感覺很貼心。」

▲王真琳 。（圖／品牌提供）



▲黃河 。（圖／品牌提供）

王真琳在《模仿犯》中飾演銀行員鄭嘉儀，最後下場悲慘，這次華麗現身演繹背心搭配A字長裙，這是她的時尚初體驗，她說俐落的高腰剪裁感到更加優雅，黃河穿著象徵加州陽光的格紋襯衫與白褲， 「有感受到海邊氣息，非常舒適又低調的奢華，我自己很喜歡清涼舒適的衣服穿搭。」

▲Ralph Lauren頂級紫標暨Double RL系列鑑賞會，5月19日至5月24日。（圖／品牌提供）

▲加州風情雙人下午茶 。（圖／品牌提供）

2023春季「California Dreaming」系列呈現品牌紫標頂級工藝，女裝穿插金屬絲線面料與喀什米爾羊毛面料營造奢華感受，還引入標榜高級丹寧的Double RL系列，以格紋襯衫、丹寧襯衫打造時髦日常穿著。此外，品牌還與台北晶華酒店打造期間限定的「Ralph Lauren加州風情雙人下午茶」同步登場。

另一個受到矚目的系列，COS 2023年春夏季Atelier系列瞄準高端服飾，以法國技藝為象徵，提供15套女裝、7套男裝，包含空間感的寬松連衣裙、裝飾有精美細小齒狀邊緣的絲質裙子，可切換正式以及派對場合，在春夏帶來高級華麗氛圍。

▲COS 2023年春夏季Atelier系列瞄準高端服飾 。（圖／品牌提供）