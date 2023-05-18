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營養師不藏私！公開「增肌減脂食物」購買清單

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▲▼增肌減脂」購買清單公開 。（圖／Unsplash）

▲雞胸肉是健身人士的好夥伴。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

想要增肌減脂就要補充優質蛋白質，但是要如何挑選才對呢？營養師高敏敏分享自己的蛋白質購買清單，不必在超市不知所措了，跟著買就沒錯！

營養高師敏敏分享，正常成人每日蛋白質攝取量約 = 體重(kg)X0.8 = 蛋白質(g)，若從分量來看，則是建議每日3-8 份蛋白質，以一般人的一個手掌的大小，大約就有3~5份，蛋白質含量為21-35g。補充好的蛋白質有助健康，若缺乏好的蛋白質，可能會導致肌肉量減少、新陳代謝下降、常常覺得有氣無力、活力變差。

▲▼增肌減脂」購買清單公開 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

整體來說，雞胸肉、里肌肉的脂肪含量超低，油脂熱量僅佔8%，難怪深受減肥人士的喜愛，除了肉品以外，蛋也是不錯的蛋白質來源，其中的蛋白則是無膽固醇的優質蛋白質，是很多健身運動人士很愛，有效幫助增肌減脂。

不過營養師也要提醒大家，不是只有吃肉才有蛋白質，植物性蛋白的脂肪、膽固醇更低，膳食纖維跟植化素更豐富，建議每天用部分的植物性蛋白來取代動物性蛋白，讓身體更健康，同時還能降低死亡率。

像是毛豆、黑豆、黃豆都是很棒的植物性蛋白質來源，不僅是蛋白質含量高、脂肪含量低，還是屬於蛋白質完整的完全蛋白，同時也是素食者必吃的優質蛋白來源。

最後除了多攝取優質蛋白質之外，別忘了也要同時進行肌力訓練，才能更有效幫助增肌減脂喔！

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關鍵字：

增肌減脂, 蛋白質, 食物, 營養師

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