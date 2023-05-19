想抗老必吃！營養師曝「5種抗氧化食物」　第4種很多人都不知

▲營養師曝5種抗氧化營養素食物清單，能幫助抗老、預防疾病。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

不管是愛美、重視抗老保養或是關注健康的人，應該都聽過「自由基」，自由基過多會破壞細胞、器官，不僅會加速老化，還會導致疾病產生。營養師沈夏冰就分享5大類能對抗自由基的天然抗氧化營養素，和各別含量豐富的食物來源，教你由內而外抗氧化、抗老化，維持身體健康。

首先沈夏冰提到，體內的各種生化反應會產生自由基，其性質很活躍、數量很多，甚至會影響體內環境的穩定，而體內的各種抗氧化成分則可以中和自由基，維持穩定，幫助延緩身體器官和皮膚的老化。但他提醒，不建議盲目的服用大劑量抗氧化劑，更建議在均衡飲食的基礎上，從天然食物中去獲取天然的抗氧化劑。

＃維生素C



維生素C能幫助消滅自由基，可以多吃一些新鮮蔬菜水果來攝取，像是青花菜、花椰菜、甜椒、苦瓜等蔬菜，而水果像是藍莓、柑橘、奇異果、草莓等都是很好的選擇，而且相比於蔬菜，水果不需烹調可直接生吃，而且水果其中的有機酸可以保護維生素C的活性。

＃β-胡蘿蔔素



β-胡蘿蔔素作為維生素A的前驅物，可以有效阻斷脂質的過氧化反應，而β-胡蘿蔔素主要會存在於深綠色或紅黃色的蔬菜水果中，像是菠菜、茼蒿、青花菜、羽衣甘藍、紅黃甜椒、胡蘿蔔、哈密瓜、芒果等都是很好的選擇。

＃維生素E



維生素E在某些程度上能抑制脂質的過氧化，保護細胞膜的完整性。蔬菜中像是玉米，其胚芽當中，維生素E的含量就很豐富。此外，一些天然的植物油，像是葵花籽油、玉米油、山茶油裡也含有非常豐富的維生素E，可以根據自己的情況來進行選擇。

＃鋅、硒



鋅、硒是很多人都不知道的抗氧化營養素，這兩者其實是構成體內酵素抗氧化系統的重要核心，比如說鋅可以構成超氧化物歧化酶，硒可以構成麩胱甘肽過氧化物酶。

在堅果類、瘦肉、貝類等都是富含鋅、硒食物，尤其是動物內臟中的肝和腎，含量更是豐富。在攝取量上建議，動物內臟每個月可攝取2～3次，每次約25g；瘦肉和海鮮每天可吃約40~75g；堅果則是建議每天10g即可。

除了上面的4大類營養素之外，含有其他各類天然色素的蔬果也都可以選擇。一般廣泛存在於像是紅橙色和深紫色的蔬菜水果中，像是小番茄、紅色火龍果、番石榴和黑米、藍莓、黑莓、紫薯、葡萄中，就有包含茄紅素、甜菜紅素、花青素等很多的天然抗氧化物質。