fb ig video ETtoday search mobile

想抗老必吃！營養師曝「5種抗氧化食物」　第4種很多人都不知

>

▲▼ 想抗老必吃！營養師曝5種抗氧化食物 。（圖／達志示意圖）

▲營養師曝5種抗氧化營養素食物清單，能幫助抗老、預防疾病。

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖

不管是愛美、重視抗老保養或是關注健康的人，應該都聽過「自由基」，自由基過多會破壞細胞、器官，不僅會加速老化，還會導致疾病產生。營養師沈夏冰就分享5大類能對抗自由基的天然抗氧化營養素，和各別含量豐富的食物來源，教你由內而外抗氧化、抗老化，維持身體健康。

首先沈夏冰提到，體內的各種生化反應會產生自由基，其性質很活躍、數量很多，甚至會影響體內環境的穩定，而體內的各種抗氧化成分則可以中和自由基，維持穩定，幫助延緩身體器官和皮膚的老化。但他提醒，不建議盲目的服用大劑量抗氧化劑，更建議在均衡飲食的基礎上，從天然食物中去獲取天然的抗氧化劑。

▲▼ 想抗老必吃！營養師曝5種抗氧化食物 。（圖／達志示意圖）

＃維生素C

維生素C能幫助消滅自由基，可以多吃一些新鮮蔬菜水果來攝取，像是青花菜、花椰菜、甜椒、苦瓜等蔬菜，而水果像是藍莓、柑橘、奇異果、草莓等都是很好的選擇，而且相比於蔬菜，水果不需烹調可直接生吃，而且水果其中的有機酸可以保護維生素C的活性。

＃β-胡蘿蔔素

β-胡蘿蔔素作為維生素A的前驅物，可以有效阻斷脂質的過氧化反應，而β-胡蘿蔔素主要會存在於深綠色或紅黃色的蔬菜水果中，像是菠菜、茼蒿、青花菜、羽衣甘藍、紅黃甜椒、胡蘿蔔、哈密瓜、芒果等都是很好的選擇。

＃維生素E

維生素E在某些程度上能抑制脂質的過氧化，保護細胞膜的完整性。蔬菜中像是玉米，其胚芽當中，維生素E的含量就很豐富。此外，一些天然的植物油，像是葵花籽油、玉米油、山茶油裡也含有非常豐富的維生素E，可以根據自己的情況來進行選擇。

▲▼ 想抗老必吃！營養師曝5種抗氧化食物 。（圖／達志示意圖）

＃鋅、硒

鋅、硒是很多人都不知道的抗氧化營養素，這兩者其實是構成體內酵素抗氧化系統的重要核心，比如說鋅可以構成超氧化物歧化酶，硒可以構成麩胱甘肽過氧化物酶。

在堅果類、瘦肉、貝類等都是富含鋅、硒食物，尤其是動物內臟中的肝和腎，含量更是豐富。在攝取量上建議，動物內臟每個月可攝取2～3次，每次約25g；瘦肉和海鮮每天可吃約40~75g；堅果則是建議每天10g即可。

▲▼ 想抗老必吃！營養師曝5種抗氧化食物 。（圖／達志示意圖）

除了上面的4大類營養素之外，含有其他各類天然色素的蔬果也都可以選擇。一般廣泛存在於像是紅橙色和深紫色的蔬菜水果中，像是小番茄、紅色火龍果、番石榴和黑米、藍莓、黑莓、紫薯、葡萄中，就有包含茄紅素、甜菜紅素、花青素等很多的天然抗氧化物質。

►頭髮越來越少？營養師曝「防掉髮」5種食物　保護毛囊、強健頭髮

►營養師教「喉嚨不舒服」這樣吃！7大食物幫舒緩發炎、疼痛

►難怪頭髮掉不停！營養師曝「導致掉髮」的3大NG飲食行為

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

自由基, 抗氧化, 營養素, 老化, 疾病, 預防, 抗老, 皮膚, 保養, 飲食, 食物, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林書豪當設計師聯名PALLADIUM「隊友早搶空」

林書豪當設計師聯名PALLADIUM「隊友早搶空」

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

無印良品700坪大店10項獨家搶先看

無印良品700坪大店10項獨家搶先看

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

ET Fashion

推薦閱讀

一張圖測出你「人生最大的福氣」是什麼？　看到這個人生必有小財富

一張圖測出你「人生最大的福氣」是什麼？　看到這個人生必有小財富

真的準！挑一隻最順眼的小熊，秒測你的「內在小孩」想說什麼？

真的準！挑一隻最順眼的小熊，秒測你的「內在小孩」想說什麼？

愛檢查另一半手機星座Top 3 ！　Top 1沒安全感，總想控制對方

愛檢查另一半手機星座Top 3 ！　Top 1沒安全感，總想控制對方

想抗老必吃！營養師曝「5種抗氧化食物」　第4種很多人都不知 掉髮別再來！營養師教你吃出「健康強韌」髮質，菠菜也入榜 極簡控愛牌Jil Sander賣咖啡！京都全白色系限時「書報亭」必朝聖 第一眼看到馬克杯還是包包？　超準心測揭曉「別人眼中你的魅力」 超準！「挑一杯最想喝的飲料」，秒測你在別人眼中的模樣 梅根馬可胸下挖洞金裝大解放　風光後爆狗仔狂追又遭打臉 G-SHOCK代表作型號躍上紀念錶帶　經典方錶送圓錶圈玩「變臉」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面