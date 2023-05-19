亮・珠寶／劉嘉玲招年齡增長難敵彩寶魅力　試戴寶格麗新作上癮

▲劉嘉玲參加寶格麗威尼斯發表會開心試戴珠寶。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

記者陳雅韻／台北報導

熱愛珠寶的劉嘉玲日前現身義大利威尼斯，參加寶格麗（BVLGARI）舉辦的高級珠寶Mediterranea地中海系列發表會，欣賞品牌以「南方光輝」、「羅馬榮光」、「東西邂逅」3大主題設計的華麗之作，她自招「隨著年齡的增長，越來越喜歡有顏色的石頭」，接連試戴緬甸鴿血紅鑽戒、垂墜紅寶石的Serpenti項鍊，讓她愛不釋手。

▲劉嘉玲戴上緬甸鴿血紅紅寶石戒指。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

寶格麗以彩色寶石設計與美學著稱，是收藏珠寶多年的劉嘉玲心頭好，全新的Mediterranea地中海系列高級珠寶，先從南義花園、海岸線帶領人們體驗「南方光輝」的蓬勃生命力，代表作Mediterranean Muse地中海謬思頂級藍寶石與鑽石項鍊，主視覺落在中央的 15.13 克拉枕型切割皇家藍藍寶石，延伸出海浪意象的海藍寶石和鑽石，與地中海完美連結；羅馬則是品牌根源所在，藉由氣勢十足的Roman Esedra羅馬殿堂頂級祖母綠與鑽石長項鍊，頌揚羅馬榮光，六邊形鍊墜上鑲嵌68.88 克拉哥倫比亞祖母綠，令人聯想到羅馬歷史悠久的建築。





▲模特兒展示寶格麗南方光輝主題Mediterranea系列Mediterranean Muse地中海謬思頂級藍寶石與鑽石項鍊。（圖／寶格麗提供，以下同）





▲模特兒戴寶格麗羅馬榮光主題Mediterranea系列Roman Esedra羅馬殿堂頂級祖母綠與鑽石長項鍊。

地中海橫跨歐洲、非洲和亞洲，寶格麗第3個主題「東西邂逅」，凸顯文化交流激盪出的嶄新火花，名為Oriental Buds東方花蓓頂級彩寶與鑽石項鍊，融入拜占庭建築的幾何線條，密鑲鑽石搭配粉紅碧璽、藍寶石和祖母綠圓珠襯托東方風情花卉，由5.65克拉哥倫比亞枕型切割祖母綠坐鎮彰顯出氣勢。





▲寶格麗描繪東西邂逅的Mediterranea系列Oriental Buds東方花蓓頂級彩寶與鑽石項鍊





▲寶格麗Mediterrane系列Mediterranean Sapphire Serpenti地中海藍寶石靈蛇頂級藍寶石與鑽石項鍊。

此外，地中海主題珠寶錶也同步亮相，寶格麗推出費時3,900小時打造的Giardino Marino Grande頂級珠寶神秘腕錶，整條錶帶裝飾的魚兒、貝殼、海葵，以及可動式珊瑚熱鬧非凡，令人驚喜的是一隻中央鑲嵌 3.96 克拉蛋面切割紅碧璽的海星，以及一只由帕拉伊巴碧璽及密鑲鑽石組成的貝殼，皆可拆下作為與耳環佩戴，再按下另一圓鑽則能開啟藍寶石貝殼顯露珍珠，別具巧思的設計更添賞玩樂趣。





▲寶格麗Mediterranea系列Giardino Marino Grande頂級珠寶神秘腕錶。

另一發表年度高級珠寶的最佳舞台，則是正在法國熱烈進行中的坎城影展，蕭邦（Chopard）自1998年起擔任坎城影展的官方贊助商，年度高級珠寶、名錶伴隨國際巨星登上紅毯，今年也不例外，包括好萊塢女星鄔瑪舒曼（Uma Thurman）、凱薩琳麗塔瓊絲（Catherine Zeta-Jones）都已戴上蕭邦珠寶登場，品牌同步揭露紅毯系列最新設計，以坎城美景為靈感，創作立體花卉造型戒指、鑲嵌紫羅蘭色剛玉與鑽石的孔雀耳環、鑽石猶如小音符排列的頸鍊等，未來有機會成為女星們吸睛利器。

▲蕭邦於坎城影展期間發布最新紅毯系列珠寶，立體花朵戒中央鑲主鑽相當迷人。（圖／翻攝chopard IG）





▲蕭邦紅毯系列孔雀造型耳環，羽毛點綴白鑽與紫羅蘭色剛玉。（圖／翻攝chopard IG）





▲蕭邦紅毯系列鑽石頸鍊無比閃耀。（圖／翻攝chopard IG）

