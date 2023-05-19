fb ig video ETtoday search mobile

安潔莉娜裘莉要推出個人品牌了！女神高衣Ｑ品味將給時尚圈帶來驚喜

>

記者王則絲／台北報導

好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）的私服穿搭，是粉絲與媒體們津津樂道的時髦範本，個人品味備受肯定的安潔莉納裘莉，近日於社群公開了好消息，她宣布即將推出「Atelier Jolie」品牌企劃，主要透過環保理念，賦予剩餘物料、舊衣新生命，令人相當期待一向以高衣品著稱的安潔莉娜裘莉，將會為時尚圈帶來什麼樣的驚喜。

▲安潔莉納裘莉。（圖／翻攝自IG）

▲安潔莉娜裘莉宣布新企劃。（圖／ＡＰ、翻攝推特）

安潔莉娜裘莉每每現身公開場合的紅毯，都靠著驚人狀態與美貌稱霸，今年47歲的她，年紀越長反而更有女人韻味，許多人心目中的女神，大概就是她的模樣。日前安潔莉娜裘莉與女兒札哈拉（Zahara Jolie-Pitt）一同現身紐約機場的畫面被捕捉，她以白色針織衫搭配窄裙、踩著裸色高跟鞋搭配一副出門必備的大墨鏡，簡單不失氣場，即便對她來說是再日常不過的造型，她獨特的魅力與高衣Ｑ依然讓粉絲們在推特上一陣熱議。

▲安潔莉納裘莉。（圖／翻攝自IG）

▲安潔莉娜裘莉日前與女兒出遊身影被捕捉。（圖／翻攝推特）

安潔莉娜裘莉即將開創的新企劃「Atelier Jolie」，預計於今年秋季登場，一直以來熱衷關注社會議題的她，新計劃也與環保理念密切相關，她在貼文中表示：「Atelier Jolie是一個讓世界各地的創作者，如裁縫師、設計師、工匠合作的地方。希望可以建立一個無分社會階級、經濟的創意團體。我們會透過集合一支具有多元性的團隊，向難民、擁有才華卻未得到重視的群體提供培訓，並且基於他們擁有的技能提供有尊嚴的職位。」不只透過本身力量幫助弱勢，Atelier Jolie未來所創造的商品，將會使用剩餘、舊衣物料製作，致力減少環境的浪費。

▲安潔莉納裘莉。（圖／翻攝自IG）

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

安潔莉娜裘莉

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林書豪當設計師聯名PALLADIUM「隊友早搶空」

林書豪當設計師聯名PALLADIUM「隊友早搶空」

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

無印良品700坪大店10項獨家搶先看

無印良品700坪大店10項獨家搶先看

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

ET Fashion

推薦閱讀

一張圖測出你「人生最大的福氣」是什麼？　看到這個人生必有小財富

一張圖測出你「人生最大的福氣」是什麼？　看到這個人生必有小財富

真的準！挑一隻最順眼的小熊，秒測你的「內在小孩」想說什麼？

真的準！挑一隻最順眼的小熊，秒測你的「內在小孩」想說什麼？

愛檢查另一半手機星座Top 3 ！　Top 1沒安全感，總想控制對方

愛檢查另一半手機星座Top 3 ！　Top 1沒安全感，總想控制對方

掉髮別再來！營養師教你吃出「健康強韌」髮質，菠菜也入榜 想抗老必吃！營養師曝「5種抗氧化食物」　第4種很多人都不知 梅根馬可胸下挖洞金裝大解放　風光後爆狗仔狂追又遭打臉 第一眼看到馬克杯還是包包？　超準心測揭曉「別人眼中你的魅力」 G-SHOCK代表作型號躍上紀念錶帶　經典方錶送圓錶圈玩「變臉」 極簡控愛牌Jil Sander賣咖啡！京都全白色系限時「書報亭」必朝聖 超準！「挑一杯最想喝的飲料」，秒測你在別人眼中的模樣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面