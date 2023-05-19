安潔莉娜裘莉要推出個人品牌了！女神高衣Ｑ品味將給時尚圈帶來驚喜

記者王則絲／台北報導

好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）的私服穿搭，是粉絲與媒體們津津樂道的時髦範本，個人品味備受肯定的安潔莉納裘莉，近日於社群公開了好消息，她宣布即將推出「Atelier Jolie」品牌企劃，主要透過環保理念，賦予剩餘物料、舊衣新生命，令人相當期待一向以高衣品著稱的安潔莉娜裘莉，將會為時尚圈帶來什麼樣的驚喜。

▲安潔莉娜裘莉宣布新企劃。（圖／ＡＰ、翻攝推特）



安潔莉娜裘莉每每現身公開場合的紅毯，都靠著驚人狀態與美貌稱霸，今年47歲的她，年紀越長反而更有女人韻味，許多人心目中的女神，大概就是她的模樣。日前安潔莉娜裘莉與女兒札哈拉（Zahara Jolie-Pitt）一同現身紐約機場的畫面被捕捉，她以白色針織衫搭配窄裙、踩著裸色高跟鞋搭配一副出門必備的大墨鏡，簡單不失氣場，即便對她來說是再日常不過的造型，她獨特的魅力與高衣Ｑ依然讓粉絲們在推特上一陣熱議。

▲安潔莉娜裘莉日前與女兒出遊身影被捕捉。（圖／翻攝推特）



安潔莉娜裘莉即將開創的新企劃「Atelier Jolie」，預計於今年秋季登場，一直以來熱衷關注社會議題的她，新計劃也與環保理念密切相關，她在貼文中表示：「Atelier Jolie是一個讓世界各地的創作者，如裁縫師、設計師、工匠合作的地方。希望可以建立一個無分社會階級、經濟的創意團體。我們會透過集合一支具有多元性的團隊，向難民、擁有才華卻未得到重視的群體提供培訓，並且基於他們擁有的技能提供有尊嚴的職位。」不只透過本身力量幫助弱勢，Atelier Jolie未來所創造的商品，將會使用剩餘、舊衣物料製作，致力減少環境的浪費。