掉髮別再來！營養師教你吃出「健康強韌」髮質，菠菜也入榜

▲菠菜富含維生素A，能幫助頭髮生長。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

高溫炙熱的夏季，不少人都想要換個髮型、換個心情，但是無論換哪種髮型，前提是要有健康頭皮與豐盈髮絲，這樣才會好看，營養師余朱青分享，想要有一頭健康柔亮的秀髮，飲食很重要，吃對食物幫你打好健康基底。

#優質蛋白質

營養師余朱青分享，頭髮主要是由蛋白質組成，所以必須要攝取足夠蛋白質，她列舉一些優質蛋白質，像是瘦肉、雞肉、魚、豆類和乳製品都有助於頭髮生長和修復。

#維生素A

維生素A對頭髮健康很重要，能促進生長並保護頭皮。像是胡蘿蔔、甜椒、南瓜、菠菜等都是富含維生素A的食物，營養師提醒維生素A要適量攝取，不要吃過量。

#Omega-3

Omega-3脂肪酸對頭髮健康和光澤很重要。可以多吃魚油、亞麻籽、核桃和深海魚類等富含Omega-3的食物，有助於減少頭髮乾燥和斷裂問題。

#維生素C

維生素C是超強的抗氧化劑，對頭髮健康和強韌很有幫助。建議多吃柑橘類水果、草莓和綠色蔬菜等富含維生素C的食物，有助於頭髮生長和減少斷裂。

#硒、鋅

鋅硒和鋅是頭髮健康不可或缺的微量元素。可以從蛋、堅果、全穀類及海鮮等富含硒和鋅的食物來攝取，有助於頭髮強健並且減少掉髮。

▲（圖／翻攝自FB/余朱青營養師）

除了以上營養素，每天補充足夠的水分也很重要，幫助保持身體和頭髮之間的水分平衡，頭髮的外在保護也不能忽視，像是熱風吹整或過度頻繁染燙，壓力和焦慮都會影響頭髮健康。