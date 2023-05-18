fb ig video ETtoday search mobile

掉髮別再來！營養師教你吃出「健康強韌」髮質，菠菜也入榜

>

▲▼營養師教你吃出好髮質。（圖／Unsplash）

▲菠菜富含維生素A，能幫助頭髮生長。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

高溫炙熱的夏季，不少人都想要換個髮型、換個心情，但是無論換哪種髮型，前提是要有健康頭皮與豐盈髮絲，這樣才會好看，營養師余朱青分享，想要有一頭健康柔亮的秀髮，飲食很重要，吃對食物幫你打好健康基底。

▲▼營養師教你吃出好髮質。（圖／Unsplash）

#優質蛋白質

營養師余朱青分享，頭髮主要是由蛋白質組成，所以必須要攝取足夠蛋白質，她列舉一些優質蛋白質，像是瘦肉、雞肉、魚、豆類和乳製品都有助於頭髮生長和修復。

#維生素A

維生素A對頭髮健康很重要，能促進生長並保護頭皮。像是胡蘿蔔、甜椒、南瓜、菠菜等都是富含維生素A的食物，營養師提醒維生素A要適量攝取，不要吃過量。

▲▼營養師教你吃出好髮質。（圖／Unsplash）

#Omega-3

Omega-3脂肪酸對頭髮健康和光澤很重要。可以多吃魚油、亞麻籽、核桃和深海魚類等富含Omega-3的食物，有助於減少頭髮乾燥和斷裂問題。

▲▼營養師教你吃出好髮質。（圖／Unsplash）

#維生素C

維生素C是超強的抗氧化劑，對頭髮健康和強韌很有幫助。建議多吃柑橘類水果、草莓和綠色蔬菜等富含維生素C的食物，有助於頭髮生長和減少斷裂。

#硒、鋅

鋅硒和鋅是頭髮健康不可或缺的微量元素。可以從蛋、堅果、全穀類及海鮮等富含硒和鋅的食物來攝取，有助於頭髮強健並且減少掉髮。

▲▼營養師教你吃出健康髮質。（圖／翻攝自FB/營養師余朱青）

▲（圖／翻攝自FB/余朱青營養師）

除了以上營養素，每天補充足夠的水分也很重要，幫助保持身體和頭髮之間的水分平衡，頭髮的外在保護也不能忽視，像是熱風吹整或過度頻繁染燙，壓力和焦慮都會影響頭髮健康。

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

養髮, 食物, 營養師, 營養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林書豪當設計師聯名PALLADIUM「隊友早搶空」

林書豪當設計師聯名PALLADIUM「隊友早搶空」

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

無印良品700坪大店10項獨家搶先看

無印良品700坪大店10項獨家搶先看

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

ET Fashion

推薦閱讀

愛檢查另一半手機星座Top 3 ！　Top 1沒安全感，總想控制對方

愛檢查另一半手機星座Top 3 ！　Top 1沒安全感，總想控制對方

超準！「挑一杯最想喝的飲料」，秒測你在別人眼中的模樣

超準！「挑一杯最想喝的飲料」，秒測你在別人眼中的模樣

超容易愛錯人的三大星座！TOP 1有好感就100%投入、不適合也會自我催眠

超容易愛錯人的三大星座！TOP 1有好感就100%投入、不適合也會自我催眠

第一眼看到馬克杯還是包包？　超準心測揭曉「別人眼中你的魅力」 減重必看！營養師推薦5款「燃脂食物」，擊退腰間肉 婚後過得很累三大星座男！TOP 1是工作狂又負責任　生活無虞成婚姻最大浪漫 范冰冰「猛虎下山」禮服稱霸坎城紅毯　氣勢大勝前輩鞏俐 夜深了還睡不著？「5個秘訣」教你快速入眠，「先熱後冷」很重要 冷氣快速降溫　日實測「1方法」神有效，沒循環扇也能用 俗氣跟品味只有一線之隔　巴黎女人不會碰的5種裝扮

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面