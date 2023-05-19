油痘肌必備！「抗痘、去粉刺」超強新品盤點　Kiehl’s白泥面膜變潔顏粉

▲最近有不少品牌專為痘痘、粉刺困擾，推出抗痘清粉刺新品。

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供、記者張毓容攝

炎熱夏季即將到來，惱人的痘痘也更常出現，就算平常不太長痘、長粉刺的人，在高溫、出油量增加的夾擊下，痘痘、粉刺問題也開始浮現，這時候除了做好清潔，也需要抗痘、去粉刺的保養神隊友來幫助守護肌膚。以下幫你盤點最近推出的超強抗痘、清粉刺新品們，從清潔品到酸類、舒緩凝膠等好物都有，快來看看你需要哪幾個。

Kiehl’s



亞馬遜白泥面膜是Kiehl’s超有名明星熱賣產品之一，Kiehl’s更在今年夏季前推出白泥的姊妹款新品「亞馬遜白泥粉乾淨潔顏粉」，同樣含有亞馬遜白泥，亞馬遜白泥內含豐富的礦物質與微量元素，可深入毛孔，吸附多餘的油脂與髒污，更搭配溫和果酸成分，有效代謝老廢角質，在深層清潔的同時，緊緻毛孔更同步改善暗沉粗糙。

▲Kiehl’s 亞馬遜白泥粉乾凈潔顏粉，100g，NT$1,450。

I DEW CARE



韓國純素保養品牌I DEW CARE今年5月推出專為痘痘粉刺肌所研發的「戰痘茶樹系列」，運用抗痘成分水楊酸、舒緩修護成分茶樹精萃和韓國濟州島綠柑皮萃取、玻尿酸、積雪草與維他命原B5等成分，對抗痘痘、去粉刺、舒緩並控油。3款新品中的舒緩凝膠添加0.55%水楊酸，去除老廢角質，清除毛孔阻塞並抑制粉刺、痘痘生成，並能舒緩淡化泛紅痘印，是連敏感肌也能適用的抗痘產品。

▲I DEW CARE 戰痘積雪草舒緩凝膠，20ml，NT$690。

KOSE



晨淨拋光潔顏精華是兼具潔顏乳與美容液功效的精華凝膠，將去除油分的洗淨成分保留最低限度，用柔滑潔淨成分和粉刺淨化油，無負擔的去除毛孔髒污，1是不起泡類型的晨間潔顏品，並添加高潤澤與美容成分，洗完肌膚滑嫩透亮且富有彈力。今年6月更將推出藍色夏日香調限定版，清新香氣讓你潔顏時更沉靜舒爽。

▲KOSE 無限肌緻 晨淨拋光潔顏精華(藍色夏日香調)，100g，NT$800。