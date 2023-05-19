真的準！挑一隻最順眼的小熊，秒測你的「內在小孩」想說什麼？

編輯／Lily

我們的性格，多少和童年的記憶有關，就心理學角度來說，每個人內心都住著一個內在小孩，這位內在小孩會吸收你的快樂、負面回憶，交織成你現在的性格，《小紅書》就有一個心理測驗，幫你測出你的內在小孩想告訴你什麼訊息？

▲（圖／翻攝自小紅書）

#挑一隻你最順眼的小熊，看看你的內在小孩想說什麼？

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#選擇A的你

這隻小熊看起來像是在迴避什麼，內心充滿著焦慮，你是否到了新環境容易焦慮不安，總想找到一個安心的地方，才能稍稍緩和下來，對許多尚未發生的事情感到憂心，請試著告訴自己：放輕鬆，我們現在很安全，不要那麼緊張。

#選擇B的你

這隻小熊看起來很樂觀，總是笑臉迎人，但是他卻不懂得拒絕別人，總是讓自己受傷，從小到大，你總是過度在意別人看法，像是家人或是朋友，你有時候總會為了壓力不得不屈服，請記住很多事情都量力而為，要懂得劃清界線，靜下心來告訴自己：我要傾聽內心的聲音，拒絕別人不是我的錯。

#選擇C的你

這隻小熊看著蝴蝶卻覺得心情不好，因為他總是羨慕他人，覺得上天對自己不公平，你是不是也常對目前生活感到不滿，記得要找方法為情緒找到出口，堆積太多不滿有害身心，請對自己說：我值得公平對待，也願意讚美自己和欣賞他人的優點。

#選擇D的你

這隻小熊看起來有點困惑，代表你對自己有諸多期許，不過對於未來仍找不到方向，你是否總是沒信心，所以找了身邊長輩或是信任的朋友給你出意見？在參考他人意見時，記得也要傾聽自己內心的聲音，學習為決定負責，請告訴自己：我的未來是光明的，我願意採取行動，完成未來的每件小事。