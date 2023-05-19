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萬病根源從腸開始！營養師教「多吃3種食物」恢復腸道健康

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▲▼ 營養師教吃3種食物，恢復腸道健康 。（圖／達志示意圖）

▲營養師教飲食秘訣，幫助維持腸道健康。（圖／達志示意圖，以下同）

記者張毓容／綜合報導　

或許你也聽說過有句話「萬病始於腸道」，其實是真的！營養師毛蕾表示，腸道是人體最重要的消化吸收器官，同時也是排毒器官、免疫器官，與人體健康息息相關，還被稱為人體的第二大腦。而當腸道出現問題時，就容易出現口臭、皮膚暗沉、過敏、抑鬱等問題，甚至和肥胖、第二型糖尿病、阿茲海默症和心臟病等疾病都有很大的關聯。她也進一步分享幫助維持腸道健康的3大飲食關鍵和有益腸道的食物，快一起來記好。

▲▼ 營養師教吃3種食物，恢復腸道健康 。（圖／達志示意圖）

＃富含膳食纖維的食物

膳食纖維有助於促進腸道蠕動，幫助排出體內毒素，降低腸道疾病的機率，還能幫助控制血糖和血脂。富含膳食纖維的食物包含燕麥、全麥、紅豆等全穀物和雜豆；蕃薯、紫薯等薯類；奇異果、火龍果等水果；碗豆、毛豆等豆類；以及各種葉菜類、菌藻類菜等。

▲▼ 營養師教吃3種食物，恢復腸道健康 。（圖／達志示意圖）

＃富含益生菌和益生元的食物

像是泡菜、優格、優酪乳、發酵起司、納豆等發酵食品，通常富含益生菌，可改善腸道微生物的組成、調節人體的免疫功能，幫助預防和減輕多種疾病的發生。

而益生元是益生菌的食物，能夠促進益生菌的生長，並且抑制致病菌在腸道中生長，像是洋蔥、大蒜、韭菜、高麗菜、蘋果、香蕉、燕麥等食物中都富含有益生元。

▲▼ 營養師教吃3種食物，恢復腸道健康 。（圖／達志示意圖）

＃盡量做到飲食多樣化

建議每天吃12種以上、每周吃25種以上不同品種的食材，多種多樣的食物可以提供更全面的營養素，促進腸道菌群的多樣化。

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關鍵字：

腸道, 健康, 預防疾病, 飲食, 食物, 秘訣, 營養師

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