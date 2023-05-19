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NIKE熱門鞋限時打5折！「520官網特惠開跑」直接降2千元

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▲NIKE 。（圖／翻攝自官網）

▲NIKE在官網發起「快閃特惠」最低5折 。（圖／翻攝自官網）

記者鮑璿安／台北報導

520告白日將至，運動品牌NIKE在官網無預警發起「快閃特惠」最低5折，包含500多款產品降價，舉例熱門鞋款Nike Blazer 中筒 Premium、Nike Dunk 高筒 Retro SE都是半價商品，趁著優惠期間入手現省2千元。

▲NIKE 。（圖／翻攝自官網）

▲NIKE 。（圖／翻攝自官網）

▲Nike Blazer 中筒 Premium、Nike Dunk 高筒 Retro SE都是半價商品 。（圖／翻攝自官網）

NIKE官網這波「快閃特惠」從5月19日起至5月21日 晚上23:59，不需要輸入折扣碼直接就可以優惠價格購入，限時3天包含500多款鞋類、服飾、配件包款降價，折扣在5至8折不等。Nike Blazer 中筒 Premium就從原價4千元來到1,999元；著感如枕頭般的Nike Spark女鞋也降至2,399元。

▲鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲BLACKPINK出鏡adidas Originals形象照，繹CAMPUS 00S款式。（圖／品牌提供）

同時，復古潮流來襲，韓團BLACKPINK出鏡adidas Originals形象照，主打的「HOME OF CLASSICS」系列致敬經典鞋款SUPERSTAR、CAMPUS、FORUM，代表千禧世代熱潮回歸，這次四人演繹CAMPUS 00S款式，標誌的三線造型透過放大鞋型輪廓融入美式街頭風，加上麂皮鞋面營造舒適感，成員們以潮流運動穿搭呼應，掀起超強熱度。

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關鍵字：

運動, NIKE, 折扣, 優惠

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