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BALLY創意總監「一年」快閃卸任！　設計師個人社群吐露心聲

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記者王則絲／台北報導

時尚設計師在各品牌間來來去去，品牌歷經不同設計師執掌改朝換代，都是促使時尚產業前進的動力。創立於西元1851年的瑞士品牌BALLY近日震撼宣布，與剛上任僅一年的創意總監Rhuigi Villaseñor終止合作關係，雖然官方聲明顯示是雙方共同的決定、和平分手，但如此短命的任期，也令人不禁懷疑背後是否有其他原因，而在Rhuigi Villaseñor個人社群上，似乎有點線索可循。

▲Rhuigi Villaseñor 。（圖／品牌提供）

▲BALLY創意總監Rhuigi Villaseñor宣布卸任。（圖／品牌提供）

Rhuigi Villaseñor 2022年正式加入歷史悠久的BALLY，2022年冬季交出首個膠囊系列作品，接著操刀2023春夏以及秋冬系列，在他的職掌下品牌迎來嶄新面貌，褪去原先商務、成熟的印象，成功為風格翻新、年輕化，大膽性感的設計和他的用色喜好，的確逆轉了品牌走向與趨勢。

▲Rhuigi Villaseñor 。（圖／品牌提供）

▲Rhuigi Villaseñor為百年老牌BALLY帶來全新風貌。（圖／翻攝自IG）

官方聲明中，BALLY與Rhuigi Villaseñor共同宣布終止合作關係，Rhuigi Villaseñor對此表示：「在BALLY的經歷對我來說是無比的榮耀。希望 Bally 未來一切順利的同時，也很期待 Bally 的下一個新篇章。」是雙方和平協議的結果，不過從Rhuigi Villaseñor個人推特會發現，貼文中寫下他的心情「永遠要專注在你擁有的、還有建立你想要的未來，永遠不要為了任何事妥協你的價值或文化」、「完全掌握你的行動、還有命運」似乎暗示著自己受到更大的勢力左右，無法擁有足夠的權利，離開則是不願妥協的結果。目前Rhuigi Villaseñor將專注於個人的洛杉磯潮牌 Rhude，而BALLY的下一步新任人選，還有待官方動作。

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關鍵字：

BALLY, 創意總監

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