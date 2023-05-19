NewJeans18歲混血成員被讚真人版美人魚！　穿上光澤感兩截薄紗超仙

記者鮑璿安／台北報導

韓女團NewJeans去年（2022年）才出道就立刻席捲全球，其中韓澳混血成員Danielle近日更為Disney真人電影《小美人魚》配音並演唱主題曲《Part of Your World》。Danielle在為電影首映宣傳時，換上一身波光粼粼的兩截式裙裝，以靈動又充滿仙氣的姿態亮相，與過往青澀舞台造型有很大差異。

▲Danielle 以設計師品牌Dries Van Noten裸粉色裙裝營造如水面般的清透感。（圖／翻攝自IG）

年僅18歲的Danielle出席《小美人魚》首映會，穿著Shanshan Ruan不規則斜肩短版背心，搭配上比利時設計師品牌 Dries Van Noten裸粉色裙裝，兩截式結構是女團很常使用的搭配，能夠彰顯腰身線條帶出極佳比例，同時富有詩意的光澤感材質並未顯得過於隆重，保留Danielle女孩稚嫩氣息，隨著光線投射又如水面般，讓她像真人版的小美人魚「愛麗兒Ariel」，還原度很高。

Danielle溫柔的長髮大眼特別吸睛，選用銀色配飾呈現波光粼粼的效果，Maison Margiela 球狀耳飾帶出溫婉氛圍，腳踩Sergio Rossi高跟涼鞋延伸整體線條，這身優雅不失甜美的造型，有別於Danielle過往的舞台打扮，令粉絲耳目一新。