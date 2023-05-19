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羅伯派汀森ㄎㄧㄤ照曝光！雜誌放兩張「試裝照」幫他慶生　網友全笑歪

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文／妞新聞

近年以《蝙蝠俠》、《天能》等重要作品大勢再起的羅伯派汀森（Robert Pattinson），一直以來都是憑一己之力將自己中二的個性發揚光大，陸續被網友挖出醜照或自爆的超ㄎㄧㄤ語錄，讓高冷帥氣的人設早早崩壞，這次《Interview》雜誌更趁著羅伯派汀森生日之際，放出兩張「試裝照」幫他慶生，讓全網粉絲笑到不行！

羅伯派汀森在5月13日度過了自己37歲的生日，國外媒體《Interview》雜誌也跟上了慶生熱潮，在官方的IG上曝光兩張羅伯派汀森在2018年時接受封面人物拍攝時的試裝照，照片一公開後，全網的「羅伯中二粉」集體嗨翻，因為看起來實在太ㄎㄧㄤ了！

▲羅伯派汀森2018年拍攝封面的試裝照。（圖／IG@interviewmag）

由《Interview》雜誌釋出的兩張試裝照中可以看到，第一張穿著白色上衣的羅伯派汀森一頭亂髮，穿著合身的白色針織短袖上衣，看起來似乎還算正常？不過第二張就讓大家直接被「ㄎㄧㄤ感」衝擊，除了一頭亂髮跟落腮鬍之外，表情還有點無神癡傻，同時身上黃色背心搭配藍綠色棉質長褲與尖頭短靴的造型，也非常前衛，讓許多粉絲笑喊「這真的是為了慶祝他的生日嗎？」、「野人出没」、「之前謠傳不洗澡，現在我有點相信那不是謠傳」！（一直覺得羅伯派汀森肢體動作跟表情超適合當活屍）

如果大家覺得而且這套只是試裝照，那就大錯特錯啦！因為這套前衛造型，真的有在雜誌中出現，成品照中羅伯派汀森將頭髮後梳，脖子上疊搭金項鍊，跟試裝照中比起來沒有差太多，這套造型除了他也實在找不到有誰可以撐起來了，希望未來各大雜誌多多以此慶祝，實在太可愛了。

source：Interview

 

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