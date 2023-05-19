520送禮清單！Balenciaga節日限定蝴蝶結包、陳昊森演繹「Valentino粉」

記者鮑璿安／綜合報導

520告白日將至，在這表達濃情蜜意的時刻，若對禮物還沒有太多想法，不少時尚品牌早就以應景的粉色系、愛心元素帶來了520系列單品，《ET FASHION》特別整理送禮清單，讓另一半感受到濃濃的儀式感。

▲Balenciaga 520節日限定系列 。（圖／品牌提供）

Balenciaga

Balenciaga特別為520操刀的一系列日常單品，包括T-Shirt、連帽衫、孔環裝飾棒球帽和襪子，印有字母I和一顆動態模糊的紅色心形；值得一提的是熱門Le Cagole小型包轉化為蝴蝶結裝飾，與原有的鉚釘元素形成完美碰撞。攝影師Andrea Artemisio掌鏡拍攝的形象照中，模特兒呈現與大自然的親密感受，象徵品牌對於實現環境可持續發展的使命。

Valentino

▲Valentino Garavani Rockstud23包款搭配限量花盒包裝 。（圖／品牌提供）

鉚釘一直是Valentino的當家元素，能剛柔並濟傳達時尚度，在520獻上2023早秋系列全新Valentino Garavani Rockstud23包款，並以限量花盒包裝傳情，還召喚了熟悉的「芭比粉」，就為賦予開袋時刻滿滿的儀式感。回到包款本身，簡潔俐落的方包線條邊緣飾以優雅的同色系鉚釘相互映襯，是很經典不過時的肩背包版型，並由男星陳昊森演繹此系列，帶來濃濃的浪漫情感。

Moschino





▲Moschino 2023春夏女裝系列，圖二為立體充氣愛心肩背包 。（圖／品牌提供）

以「通膨」為靈感的Moschino 2023春夏女裝系列，本就有許多應景的愛心元素，特別之處在於將紅心充氣膨脹，誕生了整顆愛心輪廓的肩背包，並以吹氣裝置這一生活化細節帶來詼諧童趣氛圍，進而裝飾Moschino 品牌標誌提升辨識度；充氣愛心更點綴在高跟涼鞋上，讓人行走每一步都充滿心意。