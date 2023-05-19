雨天乾衣3技巧　室內曬衣不發臭、更快乾

▲雨天曬衣不易，在室內晾乾要注意。（圖／unsplash，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

最近連日下雨或時斷時續的天氣，給許多家事繁忙的人們帶來更多困擾。在高濕度的環境下，衣物乾燥困難，在室內晾衣又會使濕度升高，讓人感到不舒服，且容易導致牆壁或其他區域發霉。因此，讓衣物更快乾燥能減少不適感，有專家提出３個建議。

在潮濕環境下晾衣，常常會出現難聞的氣味，這是由於「莫拉氏菌」的生長所導致的。莫拉氏菌常存於人體或室內空氣中，在高溫和高濕的環境下會迅速繁殖。因此，如果將衣物洗好後忘記及時晾乾，就會產生令人討厭的氣味。

根據日本生活資訊節目《ZIP！》中的洗衣專家「洗濯ブラザーズ」的建議，要使室內晾衣不發臭，可以掌握以下三個技巧：

洗滌前先翻面

莫拉氏菌存在於人體皮膚上，以皮屑為食。在洗衣服之前，將衣物翻面，讓與皮膚接觸的那一面朝外進行洗滌，這樣莫拉氏菌和皮屑才能被更好地清洗乾淨。此外，如果衣物被弄濕後暫時不需要洗，請先讓其晾乾，再放進待洗的籃子，避免細菌持續繁殖。

選擇小空間晾曬衣物

如果需要在室內晾衣，最好在5小時內使衣物乾燥。許多人認為應該將衣物放在空氣流通的客廳或大空間中，但事實上，選擇小空間晾曬衣物更容易控制濕度。建議將衣物放在浴室或室內小陽台等小空間，並打開抽風機並使用除濕機，這樣能有效地加快衣物的乾燥速度。

如果要在客廳晾衣，請將衣物放置在中央空氣流通的位置，而非靠近窗邊。此外，濕氣通常比空氣重，越靠近地面的位置濕度越高，因此建議將衣物掛得越高越好。

擴大接觸面積

對於那些較難乾燥的衣物，例如厚重的外套或扁平的T恤，建議對衣架進行一些調整，讓衣服內部的空間能夠得到擴大，從而增加衣物與空氣的接觸面積，使濕氣更容易流通並被帶走。