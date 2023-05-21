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快換掉飯店拿的塑膠梳子！4款「按摩木梳」給你SPA級的柔順秀髮　

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文／女子學

編輯看過不少女孩朋友，包包收納著一堆高級保養品，卻始終拿著一把簡陋的塑膠梳子，在自己的捲髮上來回蹂躪，不僅在拉扯中讓髮絲斷裂，自己梳得也心情鬱悶。

梳子往往被大家忽略，但一把好的梳子，卻有如在家做SPA沙龍的頂級體驗，讓毛髮柔順之餘，更是療癒身心的絕佳感受。今天將推薦4款好梳，透過不同材質、梳針的設計，給予大眾頭皮最細緻的呵護。

Uffy 無非研製所 — 金針梳

Uffy全台首創的遠紅外線按摩梳，符合人體手握的鵝卵石型設計，讓手掌的溫度貼合梳柄，不僅加強紅外線釋放，熱能傳導更能促進身體血液循環，搭配穴道按摩既放鬆又活絡身心。

▲Uffy 無非遠紅外線按摩梳。（圖／Uffy 無非研製所官網）

除了獨有的遠紅外線、鵝卵石型設計外，Uffy的梳針也與眾不同地採用24K鍍金銅針，讓特殊的外型更添質感，材質上穩定性較高、不易生鏽，微微的清涼感讓頭皮自然放鬆。

Yao 韓國簍空抗靜電按摩梳 — 豬鬃毛梳

韓國Yao的按摩梳造型超獨特，有蚊香狀、手指狀、類圖騰等形狀，但共通點都是簍空式設計，不只具彈力可用於按摩，更適合搭配吹整頭髮使用，也因為通風功能佳，相較傳統梳子，更不會積髮、藏污納垢在上頭。

 
 
 
 
 
 
 

 
 

▲Yao 韓國簍空抗靜電按摩梳－豬鬃毛款（圖／uDesign）

另外值得一提的是它的豬鬃毛款，採用100%天然豬鬃毛，與頭髮有類似角質層結構的野豬鬃毛，能把毛囊中的髮油、皮脂梳出到髮尾，而這天然的護髮素也讓髮絲看起來光澤柔順。

黑淬絲 氣墊按摩木梳 — 竹針梳

MIT品牌黑淬絲的氣墊按摩木梳，木柄採用的是堅硬的櫸木，握感溫潤舒適，氣墊式設計在梳頭時可以讓梳針收縮集中，會有種像SPA頭皮按摩的舒適感，既療癒又能促進血液循環。拿來輕捶頭皮、肩頸、做穴道按摩都很合適。大面積的版梳，更縮短了吹整頭髮的時間，是長髮女孩的佳音。

▲黑淬絲氣墊按摩木梳。（圖／黑淬絲官網）

特別的是，它的梳針材質是「竹子」，比起市面上的塑膠、尼龍梳針來說，更不會產生靜電、不易拉扯到頭皮，且竹子既保留了木針的溫潤，又加大了按摩的力道，對於頭皮較敏感的朋友們來說多了層細緻的呵護，加上高回彈具韌性的質地讓梳針不易斷，增加了梳子的實用性跟耐用程度。

Aveda 木質髮梳 — 尼龍梳

在女孩圈大獲好評的Aveda木梳，木柄不僅可以用來輕敲按摩、氣墊式的設計在梳頭皮時，也能集中按壓頭部、活絡頭部血液循環。交錯式的梳針直梳可減少髮絲糾結、橫梳又降低表面乾燥，可說是一橫一豎都暢用。

▲AVEDA木質髮梳。（圖／FB@Aveda）

編輯也很推薦搭配Aveda的周邊商品使用，像是蘊活精華滋養液，梳的過程能替頭皮注入營養、養成良好的頭髮生長環境；還有乾洗髮產品，如果夏天外出拜訪客戶，走在路上就已經滿頭大汗、髮頂出油坍塌超尷尬，很建議先用乾洗髮將髮絲多餘油垢去除，再用隨行款的木梳整理髮絲，才不會蓬頭垢面留下不好的印象。

市面上的梳子，不再只有普通的扁梳、齒梳設計，更有天然動植物的梳針材質，提供我們更貼近肌膚的柔潤呵護。看完這些梳子介紹後，不妨開始找出自己的命定梳吧！

延伸閱讀

頭髮斷裂、脫落竟和梳子有關？精選 3 熱銷品牌，選對材質特性，找出自己的命定梳

詢問度超高！姊妹圈大推的 5 款熱賣洗髮精：日系黑淬絲、韓系 Elastine…深入修護散發清新氣質

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 頭髮, 頭皮, 梳子, 按摩梳, 木梳

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