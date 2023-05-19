IKEA推夏日涼感居家單品　宜得利N COOL回收送百元抵用券

記者蔡惠如／綜合報導

時序進入夏日，居家也該換季，收起毛絨厚重的織物商品，換上鮮明清涼的春夏風光，IKEA近期推出涼感寢織品與視覺降溫小物，日系居家宜得利為自家N COOL系列造勢，結合品牌吉祥物打造「黑貓COOL樂園」，搭配一系列限定活動，向消費者刷存在「涼」感。

▲REXBEGONIA降溫涼墊，售價399元；VINTERIBERIS被套＋2枕頭，售價1,499元。（圖／IKEA提供）

在炎熱的季節，IKEA建議用材質與色調創造出實體、視覺涼意，不需大改變、花點小錢就能讓居家暑氣全消，涼感寢織品包括全新VINTERIBERIS被套，表面光滑，觸感冰涼柔軟，加上藍綠色調的水彩圖案，更是給人一種清爽的感覺；KANTNEPETA被套印上水彩黃白格紋、HÖSTVÄDD床包採用尼龍纖維材質，運用特殊方式織成，可排除熱氣、KLUBBSPORRE人體工學枕有涼爽凝膠層、REXBEGONIA降溫涼墊使用前可先放入冰箱，換一夜涼意。

▲KANTNEPETA被套，售價1,499元。（圖／IKEA提供）

其他涼夏家居則有NÄMMARÖ隔間屏風，木質屏風增添自然感，再用綠意植栽點綴讓視覺更加清新涼爽、SEGERÖN戶外扶手椅，鏤空感的設計通風舒適、ÄCKSPINNARE靠枕套的水彩圖案，讓人聯想到大海與沙灘。

▲SEGERÖN戶外扶手椅售價2,799元；SÄCKSPINNARE 靠枕套帶有藝術水彩圖案，售價199元。（圖／IKEA提供）

而日本家居宜得利家居本季主打的N COOL涼感系列，正好在台上市10周年，特別以N COOL系列結合品牌吉祥物打造「黑貓COOL樂園」，搭配10周年會員抽獎、夏日舊換新公益募集、打卡送冰棒等一系列限定活動，號召民眾舊換新。

▲宜得利「黑貓COOL樂園」。（圖／宜得利提供）

「黑貓COOL樂園」除了必拍的黑貓COOL涼冰沙杯，還有超可愛的黑貓人偶在現場與大家互動合照，民眾拍照上傳打卡，就可兌換原味本舖冰棒1支；現場加入宜得利家居App會員，還能獲得轉轉樂資格一次，有機會抽到N COOL 10周年限定紀念商品，包括灰貓玩偶、人氣黑貓KURO玩偶等。

而6／22至6／25黑貓COOL樂園快閃新竹巨城百貨期間，民眾攜帶家中舊的床用保潔墊交付工作人員回收，即可獲得N COOL 100元商品抵用券1張（每日限量50張），回收的保潔墊也將捐贈給保護動物協會使用，讓流浪的毛孩們也能擁有更好的居住環境。