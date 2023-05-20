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日韓劇「財閥千金」穿搭範本　小香風套裝經典不敗、淺色搭配最高級

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文／美人圈

在各個類型題材的戲劇裡，總是會出現有錢人家的角色，出手闊氣背景堅硬、做任何決定都毫不猶豫，讓人感嘆好想當財閥千金呀！雖然家世只能靠來世投胎，不過擁有貴氣感倒不是問題。小編今天就來總結出日劇、韓劇裡的「千金小姐」穿搭關鍵，教各位如何穿出看起來就很貴的財閥千金風！

財閥千金穿搭關鍵

1：淺色搭配最高級

色彩簡單反而能營造出高級感，因為簡單的色彩可以讓整體造型更加大氣又幹練。因此若是要貫徹財閥千金與奢華貴婦的穿搭哲學，就要盡量避免使用過多的色彩，通常最多不超過三種顏色。

韓劇「財閥千金」穿搭範本！《黑暗榮耀》林智妍又辣又時髦、《安娜》秀智貴的很高級

▲朴涎鎮。（圖／《黑暗榮耀》劇照）

在日常穿搭中，淺色調和純色是不錯的選擇，尤其是簡練的全白，挑對款式就能穿出大氣時髦感。

韓劇「財閥千金」穿搭範本！《黑暗榮耀》林智妍又辣又時髦、《安娜》秀智貴的很高級

▲沈秀蓮。（圖／《Penthouse上流戰爭》）

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▲月島桃。（圖／《高嶺之花》）

此外，還可以嘗試加入些許細節，如花紋、織物紋理等，透過同色系但不同質感的搭配，增加衣著的層次感。

韓劇「財閥千金」穿搭範本！《黑暗榮耀》林智妍又辣又時髦、《安娜》秀智貴的很高級

2：注重衣服剪裁與質感

貴氣感的一大重點就是衣服材質！若選擇薄款的單品，要盡量選擇具有緞光的絲綢材質，不僅可以增加高雅的氛圍感，且穿著起來也十分舒適，這樣的材質就非常適合輕鬆非正式的場合，例如和朋友聚會或是下午茶的場合。

韓劇「財閥千金」穿搭範本！《黑暗榮耀》林智妍又辣又時髦、《安娜》秀智貴的很高級

▲洪泰拉。（圖／《潘朵拉：偽造的樂園》）

韓劇「財閥千金」穿搭範本！《黑暗榮耀》林智妍又辣又時髦、《安娜》秀智貴的很高級

▲羽田綾華。（圖／《獻給國王的無名指》）

另外在秋冬時節，可盡量挑選厚實的質料，如羊毛絨、毛呢等材質。衣服看起來越「重」，越能夠展現正式隆重的場合所需要的穩重感。

韓劇「財閥千金」穿搭範本！《黑暗榮耀》林智妍又辣又時髦、《安娜》秀智貴的很高級

▲申夏莉。（圖／《社內相親》）

像是商務會議或是晚宴等正式場合，這樣版型挺闊、材質精緻厚實的穿搭，會讓妳看起來更加得體、並自帶氣場，同時更完美地修飾及展現身材曲線。

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▲李由美。（圖／《安娜》）

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3：經典不敗小香風毛呢

小香風毛呢套裝是香奈兒的標誌性設計之一，也是上流社會女人們最喜愛的穿搭之一。這些套裝具有穩重的質感，經典套裝設計更增添了穿搭的整體性，簡單搭雙高跟鞋就能得體出場！

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小香風毛呢套裝最初以黑白色組合為主流，但現在越來越多的設計師通過多元清新的配色，打破傳統套裝的呆板單調，給人耳目一新的感覺。然而，這些套裝的價格也相對較高，這也是這些套裝被上流社會女孩所青睞的一大主因。

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4：低調奢華靠珠寶飾品

要打造一個整體看起來高貴的造型，裝飾和點綴是必不可少的元素。但選擇飾品時，款式首重簡約、質感，切忌過度浮誇，否則一不小心就會弄巧成拙，變成「俗氣土豪風」。

韓劇「財閥千金」穿搭範本！《黑暗榮耀》林智妍又辣又時髦、《安娜》秀智貴的很高級

▲洪泰拉。　（圖／《潘朵拉：偽造的樂園》）

在挑選飾品上，更要注意細節，以呈現精巧而華麗的感覺，打造低調卻能隱隱透露出好品味的風格。

韓劇「財閥千金」穿搭範本！《黑暗榮耀》林智妍又辣又時髦、《安娜》秀智貴的很高級

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5：整體要有吸睛大重點

花紋和質料能增添視覺層次和變化，而裝飾則能豐富穿搭細節。當全身色系相同時，我們可以善用配件進行點綴，讓整體色系襯托出配件，成為穿搭的一大重點。

觀察日韓劇中的千金穿搭，可以發現她們所呈現的強大氣場和高貴氛圍，並非單純透過昂貴單品的堆疊所達成，而是透過整體氛圍所體現出來的。當敢於展現自己的風格和自信時，就會成為人群中的亮點，展現出獨特魅力！

下次出席較高級或正式的場合時，不妨參考以上五點「財閥千金穿搭重點」，讓你不用是個貨真價實的富婆，也可以讓人覺得你超級貴氣！

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

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關鍵字：

美人圈, 韓劇, 穿搭, 千金

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