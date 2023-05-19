fb ig video ETtoday search mobile

項鍊彈出眼鏡、墜飾拉出筆　藏家大方亮百年古董珠寶辦展

>

 

▲▼ 古董珠寶展 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲「有話要說」展區展出1950至1970年代可愛的小動物胸針。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

這是一場不涉銷售、台灣首場互動式的古董珠寶展，單純是3位珠寶收藏家不藏私，想與大眾分享古董珠寶的美與趣味，即起至22日於台北安德昇藝術拍賣公司登場的預約制「久別重逢—古董珠寶的玩趣」展覽，能欣賞藏家逾30年累積、百件橫跨百年的西方古董珠寶，初見會驚訝1900年代的長項鍊彈出眼鏡、墜飾拉出竟是筆，而成套的金質鑲鑽梳妝套組，彰顯當年對生活品味的講究。

▲▼古董珠寶展 。（圖／公關照）

▲約1960年代出自愛馬仕的鹿形胸針。（圖／收藏家提供，以下同）

▲▼古董珠寶展 。（圖／公關照）

 

▲藏家於2015年蘇富比日內瓦拍賣會標得比利時新藝術珠寶大師的空窗琺瑯鑲紅寶石與鑽石的蛾胸針。

大方展出35年來收藏心血的收藏家Sandy Lin表示，策畫「久別重逢—古董珠寶的玩趣」展覽，希望能與同好、設計師、珠寶鑲工師更進一步交流，欣賞古董珠寶之美也激發新靈感，她頻頻以「失心瘋」形容買下每一件寶貝的心情，但總結二字，都是「好玩」，她尤其對新藝術時期的作品難以抗拒，一件描繪擁有雙翅、自由自在女性的西班牙品牌Masriera新藝術風格手環，完美詮釋出女性與大自然的柔美，便是她的心頭好。

▲▼古董珠寶展 。（圖／公關照）

 

▲約1900年代新藝術風格Lorgnette手持眼鏡，K金花朵與琺瑯裝飾美極了。 

▲▼古董珠寶展 。（圖／公關照）

▲收藏家Sandy Lin對創立於1839年的西班牙品牌Masriera新藝術風格手環愛不釋手。

「久別重逢—古董珠寶的玩趣」展覽共規劃成5個小區，首先印入眼簾是1950至1970年代小動物胸針群聚的「有話要說」區，各個姿態靈動俏皮彷彿真有話要說，是進入古董珠寶世界最容易入門也好搭配的選擇；第二區「畫線條吧」呈現同一種車工寶石相同大小或由小而大排列的Riviere小河項鍊、手工打造的短Chain金鍊等；第三區「斜槓變化」展現一物多用的設計妙趣。

▲▼古董珠寶展 。（圖／公關照）

 ▲1960年代的梵克雅寶K金鑲鑽梳妝套組，包括粉盒、粉彩盒、聞香瓶、口紅與梳子。

▲▼古董珠寶展 。（圖／公關照）

▲知名珠寶設計師Suzanne Belperron曾擁有的19世紀K金編織手袋，藏家一向喜歡她的作品而開心納為收藏。

第四區則是「藏納秘密」，例如Lorgnette手持眼鏡、神秘錶都是讓人無法一眼看穿的精巧之作；最後一區「慢玩細賞」均為Sandy Lin日常把玩的珍愛之物，不僅有知名珠寶設計師Suzanne Belperron的作品，還有她生前擁有的K金編織並綴以珍珠手袋，收藏家Sandy透露，當初得知是自己喜愛的設計師的愛物，毫不猶豫就納為收藏了。


 


 

▲▼古董珠寶展 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶1958年創作的老鼠造型胸針。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

▲▼古董珠寶展 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶1962年推出的小鳥造型Mésange胸針。

▲▼古董珠寶展 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶1929年製的精美座鐘。

►亮・珠寶／劉嘉玲招年齡增長難敵彩寶魅力　試戴寶格麗新作上癮

► 碧昂絲演唱會行頭貴氣逼人　Tiffany特製耳麥鑲4.5克拉鑽石閃爆

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

古董珠寶, 梵克雅寶, Van Cleef & Arpels

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林書豪當設計師聯名PALLADIUM「隊友早搶空」

林書豪當設計師聯名PALLADIUM「隊友早搶空」

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

無印良品700坪大店10項獨家搶先看

無印良品700坪大店10項獨家搶先看

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

ET Fashion

推薦閱讀

亮・珠寶／劉嘉玲招年齡增長難敵彩寶魅力　試戴寶格麗新作上癮

亮・珠寶／劉嘉玲招年齡增長難敵彩寶魅力　試戴寶格麗新作上癮

G-SHOCK代表作型號躍上紀念錶帶　經典方錶送圓錶圈玩「變臉」

G-SHOCK代表作型號躍上紀念錶帶　經典方錶送圓錶圈玩「變臉」

梅根馬可胸下挖洞金裝大解放　風光後爆狗仔狂追又遭打臉

梅根馬可胸下挖洞金裝大解放　風光後爆狗仔狂追又遭打臉

風・Luxury／從北極俯看地球成主視覺　歐米茄在手掌握世界時間 范冰冰坎城戰袍美如花　感性謝「猛虎下山」設計師不離不棄 安海瑟薇S形曲線畢露　 女王造型擊退Lisa稱霸寶格麗晚宴 吳慷仁狂讚邵雨薇每個角度都美　套牢女友等對的時間 金喜愛變身《造后者》女強人　伯爵百萬鑽錶、Fred經典耳環助威 吳慷仁狂讚邵雨薇每個角度都美　套牢女友等對的時間 范冰冰「猛虎下山」禮服稱霸坎城紅毯　氣勢大勝前輩鞏俐

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面