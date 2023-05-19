項鍊彈出眼鏡、墜飾拉出筆　藏家大方亮百年古董珠寶辦展

▲「有話要說」展區展出1950至1970年代可愛的小動物胸針。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

這是一場不涉銷售、台灣首場互動式的古董珠寶展，單純是3位珠寶收藏家不藏私，想與大眾分享古董珠寶的美與趣味，即起至22日於台北安德昇藝術拍賣公司登場的預約制「久別重逢—古董珠寶的玩趣」展覽，能欣賞藏家逾30年累積、百件橫跨百年的西方古董珠寶，初見會驚訝1900年代的長項鍊彈出眼鏡、墜飾拉出竟是筆，而成套的金質鑲鑽梳妝套組，彰顯當年對生活品味的講究。

▲約1960年代出自愛馬仕的鹿形胸針。（圖／收藏家提供，以下同）

▲藏家於2015年蘇富比日內瓦拍賣會標得比利時新藝術珠寶大師的空窗琺瑯鑲紅寶石與鑽石的蛾胸針。

大方展出35年來收藏心血的收藏家Sandy Lin表示，策畫「久別重逢—古董珠寶的玩趣」展覽，希望能與同好、設計師、珠寶鑲工師更進一步交流，欣賞古董珠寶之美也激發新靈感，她頻頻以「失心瘋」形容買下每一件寶貝的心情，但總結二字，都是「好玩」，她尤其對新藝術時期的作品難以抗拒，一件描繪擁有雙翅、自由自在女性的西班牙品牌Masriera新藝術風格手環，完美詮釋出女性與大自然的柔美，便是她的心頭好。

▲約1900年代新藝術風格Lorgnette手持眼鏡，K金花朵與琺瑯裝飾美極了。

▲收藏家Sandy Lin對創立於1839年的西班牙品牌Masriera新藝術風格手環愛不釋手。

「久別重逢—古董珠寶的玩趣」展覽共規劃成5個小區，首先印入眼簾是1950至1970年代小動物胸針群聚的「有話要說」區，各個姿態靈動俏皮彷彿真有話要說，是進入古董珠寶世界最容易入門也好搭配的選擇；第二區「畫線條吧」呈現同一種車工寶石相同大小或由小而大排列的Riviere小河項鍊、手工打造的短Chain金鍊等；第三區「斜槓變化」展現一物多用的設計妙趣。

▲1960年代的梵克雅寶K金鑲鑽梳妝套組，包括粉盒、粉彩盒、聞香瓶、口紅與梳子。

▲知名珠寶設計師Suzanne Belperron曾擁有的19世紀K金編織手袋，藏家一向喜歡她的作品而開心納為收藏。

第四區則是「藏納秘密」，例如Lorgnette手持眼鏡、神秘錶都是讓人無法一眼看穿的精巧之作；最後一區「慢玩細賞」均為Sandy Lin日常把玩的珍愛之物，不僅有知名珠寶設計師Suzanne Belperron的作品，還有她生前擁有的K金編織並綴以珍珠手袋，收藏家Sandy透露，當初得知是自己喜愛的設計師的愛物，毫不猶豫就納為收藏了。









▲梵克雅寶1958年創作的老鼠造型胸針。（圖／梵克雅寶提供，以下同）





▲梵克雅寶1962年推出的小鳥造型Mésange胸針。





▲梵克雅寶1929年製的精美座鐘。